To je lepotica, ki se poda na vsak vrt (FOTO)

Cvetlice z oblikami in barvami cvetov pritegnejo veliko pozornosti, ena od takšnih, ki dokazuje, da se lepota in moč ne izključujeta, je ameriški slamnik. Očara z barvo, vonjem in zdravilnimi lastnostmi. Ustreza tudi vsem najnovejšim smernicam zunanjega okraševanja zaradi bujnih, naravnih grmičkov in je tudi zato posebno priljubljen.

Ameriški slamnik ali po latinsko Echinacea prihaja iz Severne Amerike in se je razširil tudi po Evropi. Spada med košarnice (Asteraceae) in se deli na več vrst. Najbolj razširjen in znan je vijolični Echinacea purpurea. Echinacea angustifolia ima prav tako vijolične cvetove, vendar z ožjimi cvetnimi lističi. Obstaja še bledo vijolični ameriški slamnik Echinacea pallida. Odlikujejo ga bujno listje in bogati cvetovi, je pa nekoliko bolj zahteven in za rast potrebuje suhe in sončne predele. Omeniti gre še slamnik z rumenimi cvetovi, tudi ta uspeva v bolj sušnih predelih, njegov dom so največkrat savane, pri nas je redek.

Listi vseh vrst so dolgi, prekriti z dlačicami, v višino lahko slamnik zraste do metra in pol in cveti vse do jeseni, do septembra, ob toplejšem vremenu tudi dlje. Sadimo ga spomladi, aprila in maja, ko mine zmrzal, če ste zamudili, imate še čas: idealna sta september in oktober.

Rad ima sonce in odcedna tla. FOTO: Iva Vagnerova/Getty Images

Največ zdravilnih učinkovin imajo vrste Echinacea purpurea, Echinacea pallida in Echinacea angustifolia. Pripravki iz njih krepijo odpornost in so zato odlični zavezniki v zaščiti pred gripo in prehladom. Pomagajo še pri okrevanju po virusnih okužbah, blažijo glavobol, zobobol in posledice pikov žuželk. Ko zacveti, je prava vaba za metulje in čebele, z njegovimi semeni se potem, ko se cvetovi osujejo, hranijo ptice. Odcvetele cvetove sproti odstranjujte, saj s tem spodbudimo razvoj novih popkov in podaljšamo čas cvetenja. Cvetove in liste nabirajte takoj, ko rastlina zacveti. Iz njih oblikujte šopke in jih obesite na zračno mesto. Pod šopke položite čist papir ali posodo, saj se cvetovi ob sušenju osipajo. Posušene liste in cvetove pospravite v stekleno embalažo, ki se dobro zapira, in po potrebi iz njih skuhajte čaj: dve čajni žlički posušenih listov in cvetov stresite v 240 mililitrov vrele vode, počakajte 15 minut, precedite in sladkajte z medom.

Uspeva na gredicah kot v posodi, primeren tudi za terase

Ameriški slamnik je trajnica. Ko ga boste enkrat posadili na vrt, se bo naprej razmnoževal sam. Uspeva tako na gredicah kot v posodi in je primeren tudi za terase. Glede zemlje ni zahteven, paziti je treba le, da raste v dobro odcednih tleh.

Zlahka ga kombiniramo z drugimi cvetočimi rastlinami. FOTO: Ziggy1/Getty Images

Ne mara težkih, glinenih predelov, saj ti zadržujejo preveč vode. Najbolj razširjene vrste pri nas imajo rade sončna in polsenčna mesta, za temperature slamnik ni občutljiv, prenaša tako tiste nad 35 stopinj Celzija kot one pod lediščem. Napada ga rumenica aster (Phytoplasma asteris), fitoplazma, ki povzroča razbarvanje in deformacijo cveta.