To je Huaweijev zvočnik za na plažo in vsak dan (FOTO)

Zdaj že nekako vemo, da Huawei izdeluje dobre brezžične slušalke, v primeru freebuds pro 2 že kar vrhunske. Malce bolj novi pa so njihovi brezžični zvočniki, ki jih pri nas še ni bilo na spregled. Zdaj so se stvari spremenile in tukaj je brezžični zvočnik sound joy, ki bo hodil v zelje podobnim prenosnim zvočnikom v obliki krajše tube za badmintonske žogice, če jim lahko tako rečem.

S pametnim telefonom ali tablico lahko povežemo dva zvočnika v pravi stereo sistem.

Šalo na stran, tale zvočnik je dejansko dober. Huawei se je v preteklosti pri fotografiji v pametnih telefonih premijskih serij P in mate že izjemno uspešno povezal z nemško fotografsko družbo Leica, na zvočnem področju pa je nedolgo tega začel sodelovati s priznano francosko avdiofilsko družbo Devialet.

In rezultat je super zvočnik kompaktnega formata, ki razvije jasen in poln zvok, bogat z basi, in ki hkrati ponuja izjemno uravnotežen zvok na vseh frekvenčnih področjih, kar ni ravno mačji kašelj, še sploh v cenovnem razredu do 150 evrov, kamor sodi huawei sound joy.

Impresiven zvok

Sound joy ima res impresiven zvok, ki ga lahko razširimo s še enim zvočnikom, s čimer bomo močno izboljšali stereo sliko. Tile kompaktni zvočniki znajo proizvesti presenetljivo dober zvok, pogrešali pa bomo tisti pravi dvokanalni zvok.

Huawei brezžične slušalke freebuds pro 2

V Huaweijevi aplikaciji za pametne naprave AI life (ki je na voljo tako v Huaweijevi trgovini app gallery kakor v Googlovi trgovini play; Applov appstore ga trenutno uradno ne podpira) lahko telefon ali tablico, ki služi kot vir zvoka in kontrolna enota, enostavno povežemo s še enim zvočnikom in dobimo pravi stereo zvočniški sistem. Če smo v kampu, bo treba biti že previden z glasnostjo, saj bosta dva sound joya že kar preglasna za okolico. Po pameti in uvidevno, prosim.

Zvočnik je opremljen tudi s krožnim led-trakom, ki se odziva na predvajano glasbo. Baterija naj bi zdržala do 26 ur poslušanja pri normalni glasnosti, a brez prižganega led-obroča, s prižganim pa menda zdrži najmanj 14 ur. S 40-vatnim napajalnikom (ki, žal, ni priložen v škatli) se v 40 minutah napolni do polovice, do konca pa potrebuje uro in pol, kar je tudi zelo lepo. Poleg tega je tudi odporen proti vodi in prahu po standardu IP67, kar pomeni, da bo brez težav prenašal kaplje vode iz bazena, dejansko pa bo preživel tudi padec v vodo do enega metra globine.

Do štiri ure predvajanja

Za konec pa poglejmo še slušalke freebuds pro 2. Gre za brezžične slušalke z odličnim, polnim zvokom in učinkovitim aktivnim odstranjevanjem hrupa iz okolice (ANC).

Huawei brezžični zvočnik sound joy, razvit v sodelovanju z družbo Devialet

Tudi tukaj so se Huaweijevi inženirji obrnili na francoske mojstre zvoka pri Devialetu in rezultat so slušalke, ki podpirajo tudi brezžični kodek visoke ločljivosti zvoka LDAC (za tiste zvočne vire, ki ga znajo prenašati) in ki so sposobne proizvesti zelo dobre nizke tone in na splošno pričarati res dober zvok v vseh glasbenih stilih, od zvočno nezahtevnega popa do dinamičnega jazza ali z vsemi frekvencami – še posebno pa nizkimi – polnega ekstremnega težkega metala.

Slušalke freebuds pro 2 podpirajo zvok visoke ločljivosti LDAC.

Seveda je kakovost predvajanega zvoka malce nižja, kadar imamo vklopljen ANC, saj ta deluje na principu odstranjevanja določenih frekvenc iz okolice na ta način, da v naše uho predvaja druge frekvence.

Iz slušalk lahko največ izvlečemo s pomočjo že omenjene aplikacije AI life, kjer nastavljamo tipe ANC, uravnavamo izenačevalnik zvoka in še kaj, denimo, kaj naredi določen poteg po slušalki. Slušalke lahko povežemo z dvema različnima napravama hkrati, zapomnijo pa si zadnjih deset naprav, s katerimi so bile povezane prek bluetootha.

Sound joy je sposoben proizvesti zelo dobre base.

Slušalkice naj bi zdržale do štiri ure predvajanja z ANC in šest ur pol brez njega, s polnilno škatlico (ki jo lahko polnimo prek kabla ali pa brezžično) pa se ta čas podaljša na 18 oziroma 30 ur delovanja. Znajo se tudi hitro polniti; deset minut napajanja je dovolj za dve uri glasbe. In cena? Cent manj kot dvesto evrov.