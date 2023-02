To je eno najlepših mest v Avstriji, kjer imajo najvišje ležeči živalski vrt

Glavnemu mestu Tirolske dajejo pečat dolgo v pomlad zasneženi alpski vrhovi, ki se dvigujejo nad ozko dolino ob reki Inn, a Innsbruck se lahko pohvali tudi z bogato zgodovino. Staro mestno jedro je dovolj majhno, da ga lahko spoznavate peš. Tu se vrstijo zgodovinske zgradbe od Mestne hiše, slavoloka, posvečenega poroki sina Marije Terezije, pa do cerkva in muzejev. Posebno pozornost vzbuja hiša Zlata strešica (Goldenes Dachl). Ime je dobila po strehi nad balkonom, narejeni za cesarja Maksimilijana I., da je lahko z višine v vsakem vremenu udobno opazoval dogodke na glavnem trgu. Streho sestavlja 2657 pozlačenih ploščic, ki so v sončnem dnevu videti kot bahav zaklad.

