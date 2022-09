To je eno najbolj romantičnih italijanskih mest, v katerem imajo celo safari

Jesenski dnevi, ki so pred nami, kar kličejo po tem, da se odpravimo na izlete po Sloveniji in drugih evropskih državah. Nekoliko nižje temperature so namreč idealne za sprehod skozi mesta, ogled znamenitosti in raziskovanje manj obljudenih kotičkov. Tokrat vam predstavljamo Verono, italijansko mesto s približno 260.000 prebivalci, ki se nahaja na severnem delu naše zahodne sosede ob reki Adiži in velja za eno najbolj romantičnih in očarljivih italijanskih mest. Njene lepote in znamenitosti lahko zlahka občudujete, če se po njej podate peš.

