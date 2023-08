To je ena najlepših vasic Jadrana, kjer na vrhuncu turistične sezone ni nobene gneče (FOTO)

V globokem zalivu pod strmimi pobočji polotoka Pelješac leži ena najlepših ribiških vasic Jadrana. Trstenik spada v občino Orebić in je 90 km od Dubrovnika, ima le okoli 100 stalnih prebivalcev, a tudi v poletnih mesecih, ko turisti oblegajo hrvaško obalo, tu ni gneče. Ima pa vse, kar imajo veliki – lepo prodnato plažo, kristalno čisto morje, bogato zgodovino, osupljivo naravo in dobra vina.

Trstenik se namreč nahaja v srcu dežele znamenitega pelješkega vina dingač, tik ob vznožju 320 metrov visokega istoimenskega hriba, ki je dalo vinu tudi ime – Dingač. V Trsteniku je znameniti ameriški vinar, hrvaški izseljenec Mike Grgich, ki je zaslovel z vini v kalifornijski dolini Napa, ustanovil hrvaško podružnico svoje vinske kleti Grgic Vina.

Po vinorodnih gričih in dolinah so speljane kolesarske in peš poti. FOTO: Tina Horvat

Konec 19. in na začetku 20. stoletja je bil kraj eno glavnih pristanišč za prevoz grozdja s Pelješca v Split, Dubrovnik in Italijo. Grozdje, ki so ga iz strmih vinogradov nosili osli, so v Trsteniku natovarjali na čolne. Do sredine 80. let prejšnjega stoletja je med Trstenikom in Mljetom potekala trajektna povezava, potem so Trstenik zamenjali s pristaniščem Prapratno.

Grozdje iz vinogradov so včasih nosili osli. FOTO: Tina Horvat

Vasica je odlično izhodišče za obisk vinorodne dežele dingača, in to peš, s kolesom ali avtomobilom. Tod poteka vinska cesta, uredili so kolesarske poti, speljane med vinogradi in vinskimi kletmi. Za ljubitelje vina je zanimiv potep do vasice Potomje, za ljubitelje preživljanja časa na plaži pa v drugo smer, izlet do vasice Žuljana, ko se lahko mimogrede ustavite v kakšnem prijetnem zalivčku.