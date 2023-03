To je ena najbolj nevarnih in spektakularnih poti na svetu, obiščejo jo samo pogumni

Ni skrivnost, da nove kraje najraje odkrivam na nogah. In da me veliko bolj kot najbolj oblegane turistične točke navdušujejo nekoliko bolj odmaknjene poti. Čeprav se ne prištevam ravno med samotarje, moram po drugi strani priznati, da mi misel na gnečo na vsakem koraku ni pretirano ljuba. Zato sem bila toliko bolj navdušena nad idejo, da bi Andaluzijo odkrivala aktivno, na pohodih po najlepših kotičkih te čudovite dežele, ki znajo s svojo divjo lepoto zasenčiti celo najlepša tukajšnja mesta. Narodni park Torchal s svojimi apnenčastimi konturami, pohajkovanja med belimi andaluzijskimi vasicami, sprehod po peščeni plaži na rtu Trafalgar in sloviti Caminito del Ray so bili tako dopustniški presežek in pohodniški zadetek v polno ...

