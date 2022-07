To je električni malček, ki pa ni poceni (FOTO)

Že na pogled je jasno, da gre pri Oplovi corsi-e za moderen in dinamičen avtomobil. Lastniku opla corse-e ni prav nič nerodno pokazati svojega konjička, še posebno ne v tej živahni barvi. Je opazen avtomobil, pritegne tudi črna streha, daleč največja prednost pa je okretnost, saj corso-e brez težav spravimo v tesen parkirni prostor.

Prostorski davek za baterijo

V dolžino meri 4,06 metra, prtljažnik premore 267 litrov. To je manj kot v bencinski različici, saj nekaj prostora vzame baterija, hkrati zato ni dvojnega dna. Povrhu morate v prtljažniku hraniti polnilne kable, ki zahtevajo še nekaj prostora. Resda lahko škatlo za kable tudi prenašate, toda v vsakem primeru mora biti nekje v avtomobilu.

V tej rdeče-črni kombinaciji je precej opazna.

Enaka kot pri drugih corsah je prostornost za potnike. Vsaj spredaj lahko sedijo tudi zelo visoki, zadaj je dovolj prostora za enega ali dva otroka. Precej je odlagalnih prostorov, notranjost je lično oblikovana. Vsekakor moramo pohvaliti, da so ohranili še nekaj stikal na dotik, zato ni treba vsega iskati po zaslonu na dotik.

Že znani elektromotor

Elektromotor so vzeli iz peugeota e-208. Premore 136 konjskih moči (100 kW), baterija ima zmogljivost 50 kilovatnih ur. Pri polni bateriji je bil doseg okoli 250 kilometrov, včasih manj, včasih tudi več. Marsikaj je odvisno predvsem od vremenskih razmer. Corsi-e nedvomno najbolj prijajo poznospomladanske in zgodnjejesenske temperature. Ko pritisne mraz, morate zato skleniti kompromis, ali boste na toplem in imeli manjši doseg ali boste opravili več kilometrov in imeli kapo ves čas na glavi.

Dokler baterija ni ustrezno ogreta, se polni počasneje.

Baterijo lahko polnite doma z močjo 11 kW ali na hitrih polnilnicah z močjo do 100 kW. Pri polnjenju smo sicer opazili težavo: dokler baterija ni ustrezno ogreta, se polni počasneje, kar seveda podaljša čas polnjenja. Do stotice se avto požene v 8,1 sekunde, najhitreje se pelje pri 150 kilometrih na uro, kar je povsem dovolj. Vsekakor nimamo nobene pripombe pri vozniških občutkih, saj je corsa-e tudi med vožnjo zelo okretna, še posebno smo se z njo dobro znašli v urbanem okolju.

Opel corsa-e elegance Izpust CO 2 : 0 g/100 km Zastopnik: WAE S Cena: 35.520 evrov (testni primerek 37.128), pred odštetjem subvencije Euro NCAP: preizkus še ni bil opravljen

Opel corsa od nekdaj velja za avtomobil, ki v družinskem proračunu ne predstavlja prevelikega bremena, nemalokrat je bila celo drugi avto pri hiši. A to se spreminja s corso-e, saj se dobrih 35 tisočakov nikakor ne skriva v vsakem žepu.