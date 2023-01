To bo najdaljši most za kolesarje in pešce

V Belgiji so začeli z gradnjo najdaljšega mostu za kolesarje in pešce. Most bo prečkal avtocesto A201 in povezal Bruselj z okolico.

Arhitekturno zasnovo za kolesarski most čez avtocesto A201 v Bruslju je izdelal arhitekturni studio ZJA (kot del konzorcija MoVeR0 in po naročilu podjetja De Werkvennootschap). Most, ki bo dolg kar 710 metrov, so arhitekti zasnovali tako, da se bo čim bolj neopazno zlil z okoljem. Gradnja se je začela decembra, končali pa naj bi ga leta 2024.

