To avstrijsko jezero blizu naše meje je največje naravno drsališče v Evropi

Avstrija je znana po svoji čudoviti naravi in idiličnih jezerih. Eno izmed njih, ki je zelo obiskano zaradi svoje lepote in neokrnjene narave, hkrati pa ponuja številne možnosti za športne aktivnosti, je Belo jezero ali po nemško Weissensee, ki je ime dobilo po krednem robu značilno bele barve. To ledeniško jezero leži na nadmorski višini 930 metrov sredi nedotaknjenega gorskega sveta in ga štejemo za najvišje ležečega na avstrijskem Koroškem. V dolžino meri 11,4 kilometra, medtem ko njegova širina znaša le 900 metrov. Jezero je najgloblje na vzhodnem delu, kjer sega tudi do 99 metrov.

