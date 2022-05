Tlorisa ni dobro spreminjati: obstaja dober razlog, da se je arhitekt odločil zanj

Od vseh prostorov v stanovanju je običajno najdražja prenova kopalnice in kuhinje, zaradi vseh aparatov slednja še posebej. A če upoštevamo nekaj nasvetov strokovnjakov, lahko tudi kuhinjo prenovimo ali osvežimo, ne da bi pri tem zapravili celo premoženje.

Višina pulta mora ustrezati tistemu, ki največ kuha. FOTO: Hero Images/Getty Images

Prvi in najpomembnejši nasvet je, da ne spreminjamo tlorisa kuhinje, še manj prestavljamo pomivalna korita in stroj: stroški bodo narasli, ker bo treba prestaviti ključne priključke za vodo in elektriko ter odtoke. Tudi preostale električne naprave raje pustimo, kjer so, oziroma če si jih res želimo videti drugje, prestavimo tja, kjer že imamo vtičnico. Niti tlorisa ni priporočljivo spreminjati, kot poudarjajo arhitekti, najbrž obstaja razlog, da se je arhitekt, ki je izbral obstoječi tloris, odločil zanj, četudi se nam trenutno ne zdi najboljši.

Obstaja pet tlorisov kuhinj: v nizu, v obliki črke U, v obliki črke L, z otokom in polotokom. Kuhinje v nizu so najpogostejše in primerne za manjše prostore, ko ni dovolj prostora, da bi ob nasprotno ali pravokotno steno postavili več elementov. Če smo se nekoč za kuhinjo v nizu odločili iz drugačnega razloga, prostora pa bi bilo dovolj za podaljšek, lahko to mirno storimo, je pa kljub temu priporočljivo, da se najprej posvetujemo z arhitektom. Kuhinje v obliki črke U vsebujejo največ elementov in delovnih površin, saj potekajo kar ob treh stenah.

V prostorih z odprtimi tlorisi lahko dodamo manjši kuhinjski otok, a tudi v tem primeru je treba paziti, da se povsem ne zapremo v kuhinjo. Ostati mora namreč dovolj prostora, da vse omarice in predale brez težav odpremo in zapremo ter se po kuhinji nemoteno gibamo.

Smiselno je, da se visoke družine odločijo za višji pult.

Kuhinja v obliki črke L je na pol poti med tisto v nizu in tisto v obliki črke U. Ima več delovne površine od prve in nekoliko manj od druge, je pa to najboljši tloris za dolge in ozke prostore. Žal bomo v tem primeru zaradi pomanjkanja prostora težko dodali kuhinjski otok ali še kateri element. Kuhinje z otokom ali polotokom, slednje so primerne tudi za manjše prostore, so predvsem v zadnjih letih bistveno pridobile priljubljenost.

Otoki so odlična rešitev za odprte tlorise, saj predstavljajo dodatno delovno površino in površino za shranjevanje ter hkrati neke vrste diskretno pregrado med kuhinjo in preostankom prostora. Če bi radi kuhinjo povečali z dodatkom otoka, se je treba najprej prepričati, da je zanj dovolj prostora, in sicer naj bi bil od preostalih elementov oddaljen vsaj 90 centimetrov.

To pa ni edina mera, ki je pomembna pri izbiri kuhinje. Predvsem za zdravje je bistvenega pomena višina kuhinjskih pultov. Ti so bili nekoč bistveno nižji, enako kot generacije, in najstniku, ki se v višino bliža dvema metroma, bo za takšnim pultom težko kaj postoriti, saj bo moral biti ves čas nezdravo sklonjen, pri čemer bodo trpeli hrbtenica, kolki, vrat in ramena.

Za osebo, visoko med 150 in 160 centimetri, bo dovolj pult, ki v višino meri do 62 centimetrov, tisti med 160 in 175 centimetri višine naj izberejo pult, ki je visok med 88 in 91 centimetri, med 94 in 100 centimetri je najbolj primeren za osebe, visoke med 175 in 185 centimetri, dvometraši pa se bodo najbolje počutili ob pultu, visokem med 105 in 110 centimetri.

Če bomo premaknili pomivalno korito in stroj, bodo zaradi prestavljenih priključkov višji stroški.

Glede na telesno višino uporabnika je treba izbrati tudi, do kam bodo segali kuhinjski elementi. Če vseh ne dosežemo, nima smisla, da tam sploh so, da bi vsakič plezali po stolih, namreč ni najbolj priročno, hitro se lahko zgodi nesreča, na pomoč višjih članov gospodinjstva pa se tudi ne moremo vedno zanašati. Najvišji element naj torej ne bo višji od višine, ki jo lahko brez večjih težav dosežemo z iztegnjeno roko, ko stojimo na prstih.