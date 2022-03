Tla pustimo za konec

Pomlad je čas, ko se prebuja narava, z njo pa tudi ljudje. Po večmesečnem spancu je čas, da nadoknadimo zamujeno, pospravimo in očistimo, kar smo čez zimo, ko ni bilo prave volje, zanemarili. K delu nas običajno spodbudijo tudi daljši in sončni dnevi, saj nenadoma opazimo prah na površinah, kjer ga v mraku in megli nismo.

Med opravili, ki se jih lahko lotimo najprej, je brisanje prahu. FOTO: Getty Images

A ni treba, da je spomladansko čiščenje, ki mnoge spravlja v slabo voljo, grozljivo opravilo, ki bo vzelo ogromno časa in živcev, le lotiti se ga je treba pravilno, ali kot pravijo nekateri: z glavo, ne mišicami. Tisti, ki se vse leto držijo ustaljenega urnika čiščenja, manjša dela opravijo sproti, nekoliko večja pa tedensko, nimajo kaj skrbeti, saj bodo tudi generalno čiščenje opravili z levo roko, drugim pa čistilni mojstri svetujejo, da najprej sestavijo načrt.

Obstajata dva načina, kako se lotiti obsežnejših del. Ena skupina zagovarja čiščenje po sobah, druga glede na opravilo. Izbira je odvisna od posameznika, obe pa imata skupen vrstni red opravil. Nikoli se denimo najprej ne lotimo sesanja in pomivanja tal, saj bomo z brisanjem prahu, čiščenjem polic, omar in podobnim tla znova prekrili s prahom in smetmi, zato bo treba sesanje ponoviti.

Če se odločimo, da bomo dom čistili po sobah, začnemo s tisto, kjer bo najmanj dela. Za spodbudo. Nato lahko zahtevnost stopnjujemo ali izmenično izbiramo manj in bolj zahtevne prostore.

V primeru, da čistimo glede na opravilo, velja enako. Najprej se lotimo denimo brisanja prahu z vseh površin, pri čemer začnemo pri vrhu in se pomikamo proti tlom, ne pozabimo na zračnike, ventilatorje in odtočne cevi, nato nadaljujemo s pomivanjem ogledal in oken, pa pospravljanjem omar, predalov, kuhinjskih in kopaliških elementov ter knjižnih polic ... Vse, česar že več kot dve leti nismo uporabili ali oblekli, podarimo, kar je poškodovanega ali pokvarjenega, zavržemo.

Ne pozabimo na zračnike, ventilatorje in odtočne cevi.

Sesanje in pomivanje tal, kot rečeno, pustimo za konec. Zdaj je tudi čas, da operemo zavese, tega več kot dvakrat na leto ni treba početi, globinsko očistimo preproge, vzmetnice, sedežne garniture in preostalo oblazinjeno pohištvo, operemo odeje in vzglavnike, tudi okrasne blazine, plišaste igrače. Če te niso le v okras, ampak se z njimi res igrajo otroci, je v pralni stroj dobro dodati skodelico kisa, ki bo igrače razkužil.

Vlijemo ga lahko v prostor za mehčalec, da bo igrače tudi zmehčal, mehčalca tako ne bomo potrebovali, prav tako se ni treba bati, da bi za seboj pustil neprijeten vonj.

Ker se hladne noči še niso poslovile, tudi sneg nas lahko še preseneti, čeprav za zdaj ne kaže tako, z menjavo zimske garderobe za letno ter pranjem zimskih jaken in bund raje še počakajmo, lahko pa že uredimo tudi zunanji prostor. Vrtno pohištvo operemo in posušimo, ga pregledamo, ali je zima za seboj pustila kakšne razpoke ali druge poškodbe, ter jih saniramo, blazine operemo.

Operemo odeje in vzglavnike, tudi okrasne blazine.

Pometemo in operemo balkon oziroma teraso, preostala zunanja opravila pa naj še nekaj tednov počakajo. Enako velja za presajanje, razmnoževanje in obrezovanje lončnic, za kar je prav tako najbolj primeren čas pomlad, a se zdaj najverjetneje še niso povsem prebudile iz zimskega počitka.