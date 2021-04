Tistega prelomnega leta 1991

30

let praznuje naša država.

Od petka je v Mestnem muzeju Ljubljana na ogled razstava Ljubljana v času vojne za Slovenijo leta 1991, ki zaznamuje 30-letnico Republike Slovenije. Z izborom fotografij in časopisnih izsekov, opremljenih s krajšimi besedili, in posnetki takratnega medijskega poročanja gledalca spominja na poletje 1991. To poletje je bilo drugačno. Zaznamovala ga je vojna za Slovenijo z vsemi elementi porajajočega se spopada, ki se je končal po desetih dneh.»Podobe mesta, ki nam jih slika razstava, pričajo o dogajanju in obenem predstavljajo naš kolektivni spomin na dneve vojne, ko sta bili na preizkušnji moč in odločenost prebivalcev Slovenije, da obranijo državnost, ki so jo ustvarjali v procesih demokratizacije v desetletju pred tem. Prav tako pomembni pomniki tega obdobja so mediji, ki so v negotovem času poročali o dogajanju v mestu in državi ter ga komentirali,« pravi avtor razstaveLjubljana se je po razglasitvi neodvisnosti Republike Slovenije in slovesnem razvitju zastave nove države v središču mesta zbudila v svet, ki je bil poln novih okoliščin. Na cestah okoli mesta so tanki teptali improvizirane barikade, sestavljene večinoma iz avtomobilov, tovornjakov in avtobusov. V mestu so se na vsakem koraku pojavljali oboroženi pripadniki Teritorialne obrambe in slovenske milice. Sledilo je 10 dni intenzivnega dogajanja.