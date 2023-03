Tiktok trik, po ogledu katerega boste takoj tekli preveriti vaš pomivalni stroj

Ročno pomivanje posode je za marsikoga davna preteklost, saj so nam že nekaj desetletji pri tem opravilu v pomoč pomivalni stroji. V kuhinji nam prihranijo kar nekaj dela in priznamo, da se kuhanja in peke kdaj sploh ne bi lotili, če bi vedeli, da bomo posodo morali pomiti na roke.

Več na Odprti kuhinji.