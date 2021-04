Ti pripomočki vam bodo na vrtu močno olajšali delo

Za manjše vrtičke bo dovolj zalivalka, sicer si omislimo cev za zalivanje. FOTO: Olgamiltsova/Getty Images

Vrtnarjenje pomirja, pomaga zbistriti misli, poleg tega je dobra telovadba, gibanje na svežem zraku prav tako blagodejno vpliva na telo, seveda pa ne smemo pozabiti na povsem ekološko zelenjavo, ki jo lahko pridelamo, ter ponos, ki spremlja vsak uspeli pridelek. Za vrtičkanje poleg koščka zemlje, semen in sadik potrebujemo še nekaj pripomočkov in orodja, ki nam bodo olajšali delo. Med njimi so zelo pomembne kakovostne rokavice, na katere pa marsikdo pozabi. Te ne bodo zaščitile le kože in nohtov, varujejo nas pred nadležnimi, lahko tudi nevarnimi piki žuželk, alergijami, ki lahko nastanejo ob dotiku katere od zeli, kar se pogosto zgodi ob stiku s paradižnikovimi listi. Z zaščitenimi rokami bomo tudi veliko samozavestneje in hitreje opravljali različna dela, od pletja do obrezovanja. V lopi je dobro imeti še grabljice, lopatko in motiko, s katero bomo okopavali zelenjavo, ki to potrebuje, denimo paradižnik, krompir, fižol in bučke, tudi trdovraten plevel bo lažje izpuliti, če okrog njega zemljo najprej dobro razrahljamo.Z lopatko si bomo olajšali sajenje sadik, z grabljicami pa razrahljali zemljo okrog rastlin ter izpuljen plevel z gredic odstranili veliko hitreje, kot če bi to počeli z rokami. Seveda ne smemo pozabiti na pripomočke za zalivanje. Če je vrtiček manjši in nimamo težav s hrbtenico ali sklepi, bo dovolj večja zalivalka, sicer bo bolje, da si omislimo cev za zalivanje z nastavkom, ki bo omogočal pršenje in zalivanje v curku. Večina rastlin namreč ne mara, da jih škropimo po listih, še posebno na vroč dan, saj bodo sončni žarki vodne kapljice spremenili v povečevalna stekla in jih ožgali. Za začetnike in tiste, ki vrtnarijo v visokih gredah, bo omenjeno orodje za začetek povsem dovolj, tisti z nekoliko večjimi vrtički si lahko omislite še lopato, s katero je na začetku in po koncu vsake sezone dobro razrahljati zemljo, pomaga tudi, če izkoreninite tiste vrste plevela, ki imajo globlje ali močno razraščene korenine. Pri rezanju plodov bodo v pomoč vrtne škarje, še posebno pri plodovkah, ki imajo trše in debelejše peclje, denimo bučah in bučkah, dobrodošle bodo tudi pri rezanju zelišč z olesenelimi stebli, kot je rožmarin. Za pobiranje pridelka je dobro imeti tudi kakšno košaro ali vedro, še posebno če je vrtiček nekoliko dlje od stanovanja. V vrtnarijah je seveda na voljo še kup drugega orodja in pripomočkov, ki pa, vsaj za začetnike, niso nujno potrebni, če si jih želimo in mislimo, da nam bodo olajšali delo, pa si jih seveda brez zadržkov priskrbimo.