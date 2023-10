Ti predmeti v dom prikličejo bedo

Filozofija opremljanja bivalnih prostorov in okolja na splošno ima veliko nasvetov, ki pomagajo do boljšega počutja in tudi blagostanja. V korist slednjemu se morate čim prej znebiti treh predmetov, ki v dom prikličejo bedo.

Katere morate takoj zavreči?

Darila oseb, ki jih ne marate

Vsakomur se je že zgodilo, da je dobil nekaj v dar od osebe, ki je ne mara in se ob njej ne počuti prijetno. Vprašanje pa je, kaj storiti s takšnimi darili. Feng šuj ima odgovor: takoj se jih znebite. Lahko jih podarite naprej ali jih zavrzite, v nobenem primeru pa jih ne imejte doma.

Uvelo cvetje

Rastline simbolizirajo rast, razvoj, napredek, hkrati so lep okras doma. A le, če so lepe, sveže, bujne in zdrave. Suho cvetje, odmrle lončnice in podobno žal ne prinaša v dom ničesar dobrega, saj ovira razvoj in rast, zato se jih, če jih imate v šopku ali lončku, takoj znebite.

Polomljeni in pokvarjeni predmeti

Naj gre za polomljene skodelice, poškodovane krožnike ali naprave, ki ne delujejo več: vsega tega doma nočete. Ne samo zato, ker ni prijetno na pogled, temveč tudi, ker polomljeni in pokvarjeni predmeti ustvarjajo energijo, ki ovira napredek, zato jih res nočete imeti doma.