Teze s kavča

Če pogledate nalepke na stekleničkah, ki jih pijejo, se pri tem javno zdravje drži za glavo, če ve, za kaj gre. Ker so po hudih naporih zdelana tudi prebavila, je treba v takšnih primerih obnovo energijskih zalog začeti z res lahko prebavljivimi viri ogljikovih hidratov (beri sladkorjev). Torej, prepovedane sladke pijače lahko pijete le po daljšem in hujšem naporu.

To lahko počnete tudi na kavču. Ni pa dobro, da to počnete na kavču, kadar ste bili le na lahkotnem teku. Takrat pijte vodo in pojejte lahek obrok.

Na kavču lahko počnete še številne druge stvari, ki spadajo v domeno regeneracije. Spite, berete knjige med počitkom in še kaj.

To pa prepuščam vaši domišljiji – in vas lepo pozdravljam. S kavča. Preberite na Polet.si