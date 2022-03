Test: plin ali bencin?

Kljub rasti še na obrobju

Prodaja avtomobilov na plin je v Evropi že dolgo prisotna, a nikoli ni bila ravno v ospredju. V nekaterih državah je več zanimanja za utekočinjeni zemeljski plin (na primer v Nemčiji), drugod za utekočinjeni naftni plin (na prvem mestu Italija). Ta je uveljavljen tudi pri nas, polnilnic zanj je veliko, za prvega pa so redke. Poleg posameznih predelovalcev bencinskih avtomobilov so se s prodajo novih modelov, ki so tovarniško pripravljeni na pogon na bencin ali na plin, doslej bolj resno ukvarjale le nekatere znamke. Pred leti je imel nekaj prodanih tovrstnih vozil Opel, zadnje čase pa sta pri nas v tem pogledu aktivna le Dacia in Renault; prva je lani z modeloma sandero in duster v Sloveniji predstavljala več kot 80 odstotkov vse prodaje avtomobilov na plin. Ta je kot celota še vedno minorna, v letu 2021 je kljub opazni rasti predstavljala komaj odstotek celotnega trga. G. B.