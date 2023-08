Test Ford mach-e GT: Fordov športni električar

Vsaj kak ljubitelj klasičnega mustanga se je začudil, ko je ameriška znamka to ime uporabila za električni avtomobil, ki je po karoserijski plati zelo drugačen, pravzaprav deluje kot nekakšen križanec. So mu pa poleg bolj zmerne izvedbe namenili različico GT, ki se ponuja z zajetno konjenico. Le z majhnim vprašajem, koliko je za takšen tip avtomobila res smiselna.

Osupljivi pospeški

No, za tiste, ki jim veliko pomenijo izjemne zmogljivosti, verjetno je. Mustang mach-e namreč z dvema motorjema in štirikolesnim pogonom doseže največjo moč 358 kilovatov (kot je nekdo zapisal, je to 487 »mustangov«), njegovi pospeški so osupljivi. S pritiskom na stopalko za plin lahko šokirate sopotnike, če to hočete.

Zadaj z lučmi spominja na legendarni bencinski mustang. FOTO: Boštjan Okorn

Ampak mimo tega je ford mach-e avtomobil, ki hoče delovati malce družinsko. S pristavkom, da morebitni družinski oče ve, da pri kakem prehitevalnem manevru z zmogljivostjo ne bo težav. Koliko je v njem tistega res divjega mustanga in kje so njegove meje, v običajnem prometu pač nisem preizkušal. Vozniku tudi pri bolj umirjeni vožnji ta električni ford prija, vodljivost je dobra, lepo ga usmeriš v ovinek. V mestu me je v ožjih ulicah in na parkiriščih motilo, da je precej zajeten, širok.

Ford mustang mach-e GT Ford mustang mach-e GT Izpust CO 2 : 0 g/km Zastopnik: Summit Motors, Ljubljana Cena: 96.870 evrov Euro NCAP (2021): *****

Všečni videz

Barve me običajno prav posebno ne zanimajo, a tokratna sivomodra je bila zelo všečna, z videzom pa mach-e najbolj prepriča od strani, kjer ima ob ne tako majhni dolžini (474 centimetrov) lepo linijo, črno obarvan zadnji del strehe ga naredi nižjega, kot je. Na zadku so luči, po katerih še najbolj spominja na običajnega mustanga. Je bila pa v njih vidna vlaga, čeprav je bilo med testom suho vreme.

Vanj se vstopi tako, da se dotaknemo vrat na malem okroglem mestu za dotik in jih povlečemo k sebi z umetelno izdelano kljukico. Na prvi pogled zapleteno, v resnici prav nič. V tem mustangu zelo dobro, pravzaprav odlično, sedita sprednja potnika, a tudi v drugi vrsti je dokaj udobno. Prtljažnika sta dva, zadnji solidno prostoren, čeprav ne posebno velik (400 litrov), kar bi utegnilo omejevati družinske potrebe, spredaj je »frunk« (80 litrov), kamor poleg dveh polnilnih kablov lahko spravimo še kaj.

Notranjost je prečiščena, z nekaj znanimi elementi iz drugih fordov, kot je vrtljivo kolesce za pretikanje po voznih programih. Na sredini kraljuje velik pokončen zaslon, na katerem je marsikaj, a na srečo ne preveč in meniji so kar pregledni. Na dnu zaslona je kolesce za nastavljanje jakosti sicer kakovostnega zvoka. Želel bi si še enega za klimatsko napravo, ki jo nastavimo na dotik. Je pa ta v precej toplem delu leta delovala dobro. No, kaka pripomba je še: infozabavni sistem ni v slovenščini, množica asistenčnih dodatkov je bila včasih kar preveč dejavna, zlasti v počasnem prometu je bilo piskov zaradi okoliških vozil veliko in vsaj meni so se zdeli moteči.

Ni ravno poceni

Mustang mach-e je imel tokrat baterijo z 88 kWh, kar označujejo kot podaljšani doseg. A to je relativni pojem. Poraba energije močno niha, če ga vozimo res lepo po kaki magistralni cesti s povprečno hitrostjo 60 kilometrov na uro, je tudi le 15–16 kWh/100 kilometrov, na avtocesti brez dirkanja lahko dosežete 25 kWh/100 kilometrov. Morda je to le občutek, toda zdi se mi, da pri kakem drugem električnem avtomobilu ni tolikšnega razpona.

Mustang mach-e že v osnovi ni poceni avtomobil, v tej izvedbi pa sploh ne. Zanj je treba odšteti skoraj 97.000 evrov, tako da verjetno na slovenskih cestah ne bo prav pogost gost.