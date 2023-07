Test Citroën C4 X: udobje po francosko v novem križancu

Pri iskanju novih različic in oblik razvojniki včasih pokažejo precej iznajdljivosti. Citroën C4 X tako od spredaj spominja na model C4, toda s podaljšanim zadkom ga nekateri vidijo kot manjšega športnega terenca, drugi pa kot limuzino. Če se po citroënu C4 X od strani sprehodite s pogledom, je do B-stebrička enak kot model C4, nato pa ima podaljšan zadek, kar prinese dve bistveni lastnosti, lepši videz in večji prtljažni prostor.

Prikupna podoba

Ker gre za križanca med manjšim terencem in limuzino, mnogi hvalijo njegovo zadnjo podobo. Še posebno se mu poda bela barva z zatemnjenimi stekli. Opazni so tudi velika kolesa in zajetni blatniki in plastične obrobe. Malce bolj je oddaljen od tal, 15,6 centimetra. Zadek je daljši 24 centimetrov, toda medosna razdalja je enaka kot pri modelu C4. Zato je večji tudi prtljažnik, saj ima 510 litrov, kar je 130 litrov več kot pri C4. Takoj je opazno, da ima sicer velik prtljažnik le običajen pokrov, zato je odprtina za nakladanje in razkladanje manjša, kot bi bila v primeru petih, dvižnih vratih.

Citroën C4 X shine 1.2L puretech 130 S&S EAT8 Citroën C4 X shine 1.2L puretech 130 S&S EAT8 Izpust CO 2 : 131 g/km Zastopnik: C Automobil Import Cena: 28.500 evrov (testni model 32.120) Euro NCAP: **** (2021, kot model C4)

Ker je strešna linija pomaknjena malce nazaj, je več potniške prostornosti tudi v drugi vrsti, a na dolgih razdaljah zadaj vseeno udobno sedijo predvsem nižjerasli. Spredaj seveda ni težav za nobenega potnika, prav tako je na voljo dovolj odlagalnih prostorov za različne drobnarije. Sovoznik si tako lahko namesti tablični računalnik in si med vožnjo ogleda kakšen film.

Udobna vožnja

Tokrat smo preizkusili močnejšo 1,2-litrsko turbobencinsko različico. Premore moč 97 kW, kar je povsem dovolj za vse družinske potrebe. Pogon je sicer speljan le na prednji kolesi, moč pa razporeja osemstopenjski samodejni menjalnik, ki se precej dobro odziva. Poraba na sto prevoženih kilometrov je bila dobrih šest litrov, do stotice pospeši v 9,4 sekunde in končno hitrost doseže pri 200 kilometrih na uro.

Vožnja je udobna, kar je posledica kakovostnih sedežev (z dodatno peno) in naprednega vzmetenja (amortizerji imajo dodatne hidravlične dele), ki posebno dobro blaži luknje na cestišču, predvsem pa mestne ležeče policaje. Vsekakor nekaj, kar je najboljše pri tem avtomobilu in od česar imajo potniki nenehno korist. Pohvalimo lahko še dobro zvočno izolacijo, kar omogoča mirno pogovarjanje vseh potnikov v vozilu.

V notranjosti je precej odlagalnih prostorov. FOTO: Aljaž Vrabec

V primerjavi z modelom C4 so nadgradili notranje oblikovanje z več prijetnimi materiali. Vsekakor pa smo pričakovali modernejši infozabavni sistem. Predvsem je ponesrečeno upravljanje klimatske naprave: temperaturo in moč pihanja lahko voznik nastavi s tradicionalnimi stikali, toda če želi izbrati smer pihanja (v noge, v telo, nad glavo), mora brskati po meniju zaslona na dotik. Prav tako se z zamikom oglasi opozarjanje na nevarnost ovir pri vzvratni vožnji, toda po drugi strani moramo pohvaliti, da je meni v slovenskem jeziku, kar še vedno ni nekaj, kar bi imeli vsi avtomobili.