Test 18 otroških kolesarskih čelad: preberite, preden kupite

Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) je s partnerskimi evropskimi avtomobilskimi klubi opravila test 18 otroških kolesarskih čelad različnih cenovnih razredov, rezultate pa objavila v aprilski številki AMZS Motorevije. Ena izmed ključnih ugotovitev je, da kakovost čelade ni odvisna od njene cene.

Seveda pa si jo mora kolesar, naj bo to otrok ali odrasla oseba, nadeti na glavo. Raziskave kolesarskih nesreč potrjujejo, da čelada pri padcih učinkovito zaščiti glavo. Celo najslabše ocenjena na testu lahko otroka reši pred hudimi poškodbami.

Obvezna

Slovenija je ena redkih evropskih držav, v katerih je za otroke oziroma do 18. leta obvezna uporaba zaščitne kolesarske čelade, stroka pa jo priporoča tudi za odrasle, saj je edino zaščitno sredstvo, ki zaščiti glavo pred nevarnimi poškodbami ob padcih.

VIR: AMZS

In čeprav ne more preprečiti padca in čeprav pri vseh ne udarimo vselej z glavo ob tla, kolo ali drugo oviro, lahko le čelada prepreči poškodbo površine glave ali celo možganov. Če je nimamo, je sila udarca osredotočena na zelo majhno površino, kar lahko privede do hude poškodbe. Če si jo nadenemo, se sila udarca razprši na precej večjo površino.

Natančni testi

»Vsaka čelada na glavi kolesarja je seveda boljša kot nič, a so tudi med njimi velike razlike. Zaradi vse večje priljubljenosti kolesarjenja in vse bolj pestre izbire na trgu, ki kupcem marsikdaj otežuje odločitev, kateri izdelek izbrati, smo se pri AMZS odločili, da v sodelovanju s partnerskimi avtomobilskimi klubi pod drobnogled vzamemo 18 otroških kolesarskih čelad različnih razredov, oblik – in tudi cen,« je povedal odgovorni urednik AMZS Motorevije Blaž Poženel.

10 evrov stane ena izmed najbolje ocenjenih čelad.

»Glavna naloga čelade je zaščita glave pri udarcih. Čelade morajo prestati test absorpcije udarcev, pri katerem vanje udarita nakovali z ravno in zaobljeno površino. Pri tem preskusu se merijo linearni pospeški, ki simulirajo neposreden udarec. Z merjenjem rotacijskega pospeška se meri odpornost čelade proti udarcem z oplazenjem, ki so v resničnem življenju pogosti – pri teh se čelada na glavi poskuša zavrteti, pri tem pa lahko poškoduje glavo. Preskusili smo tudi odpornost proti silam, ki poskušajo čelado od spredaj ali zadaj strgati z glave. Izmerili smo tudi stabilnost podbradnega paščka in čvrstost zaklepne sponke – oba morata zdržati določeno obremenitev.«

Šteje tudi udobje

»Pomembna je njena vidnost v temi, za kar poskrbijo svetlobni odbojniki; preverili smo njihovo razporeditev, postavitev in velikost; dodatna svetilna telesa so zvišala oceno. Pomembni sta tudi njena namestitev in pritrditev na glavo, del tega preskusa pa je bil natančen pregled čelade in njenih delov, saj je pomembno, da ni nobenih štrlečih ali ostrih delov. Za uporabnika sta pomembni tudi udobje in ravnanje s čelado; pri tem smo pregledali navodila, ocenili nastavljivost in nameščanje na glavo ter snemanje, preverili udobje pri nošenju, podbradni pašček, zračenje in morebitno zastiranje pogleda, preskusili pa smo tudi, kako jo lahko očistimo. Preverili smo še, ali zdržijo predpisane temperature po standardu DIN, v laboratoriju pa smo iskali strupene materiale v oblazinjenju in podbradnih paščkih.«

Nasveti * Ne glede na rezultate na testih je prava čelada le tista, ki se dobro prilega obliki glave – in te so med seboj zelo različne. Zato jo je treba pred nakupom dobro pomeriti in kupiti takšno, ki se pravilno prilega in ne tišči. * Izberite takšno, ki je opremljena z velikimi in pravilno razpostavljenimi svetlobnimi odsevniki – še bolje je, če je opremljena z ledicami. Naj bo v svetlih in kričečih barvah. Takšne niso le bolje vidne, ampak se na vročem soncu tudi manj segrevajo kot temne. * Če je bila že udeležena v padcu, jo je treba zamenjati za novo, čeprav na prvi pogled ni opaziti poškodb. Strukturna poškodba notranjega dela lahko ob prihodnjem padcu poslabša stopnjo zaščite.

Pomembna ugotovitev testa, katerega rezultati so objavljeni v aprilski Motoreviji in na spletni strani amzs.si/motorevija, je, da je večina preizkušenih čelad dobrih in zadovoljivih ter da cena ni merilo za kakovost – čelado, ki je uspešno prestala test, je mogoče dobiti že za ceno nekaj kav ali kepic sladoleda.