Terme Vivat urejajo kamp s šestimi zvezdicami

Lani so dokončali več investicij.

Prav direktor Metod Grah je bil tisti, ki je lani slovenski vladi predlagal uvedbo turistični bonov zaradi pandemije koronavirusa. Foto: Oste Bakal

Kljub težavam, ki jih pandemija povzročila turizmu, se Pomurska turistična zveza (PTZ), ki podeljuje priznanja na področju turizma v regiji, ni izneverila tradiciji. »Kot smo lahko razbrali iz prispelih predlogov za priznanja, plakete in kipec štorklje, so se društva, podjetja in posamezniki v Pomurju tudi leta 2020 odlično zavzeli za pomurski turizem in s tem dokazali, da je tudi v težkem obdobju mogoče pozitivno pristopiti k ohranjanju in razvoju turizma na destinaciji,« poudarja predsednik PTZPrejemnik najprestižnejše nagrade, kipca štorklje za leto 2020, so Terme Vivat, natančneje podjetje Počitek-Užitek, d. o. o., ki upravlja terme in želi postati najboljši ponudnik turistično-termalnih, wellness, zdraviliških, poslovnih in športnih storitev v tem delu Evrope. Lani so izvedli kar več investicij: izgradnjo nove poti med parkiriščema ter prenovo parkirišč, izgradnjo parkirišč s sistemom ramp, prenovo notranjega in zunanjega bazenskega kompleksa, prenovo recepcije in avle, prenovo hotelskih hodnikov ter izgradnjo prve faze vodne fontane z vodnim svetom. Trenutne investicije, ki bodo končane do 30. junija letos, pa so: razširitev glavne restavracije Vivat s teraso, izgradnja pivske fontane v restavraciji, razširitev kuhinje, razširitev notranje bazenske restavracije, prenova bara v lobiju, izgradnja druge faze vodne fontane z vodnim svetom, izgradnja novega zunanjega bazenskega kompleksa ter izgradnja šestzvezdičnega avtokampa.Terme Vivat so med letoma 2018 in 2020 prejele številna priznanja, lani so bili že tretje leto zapored izbrani tudi za naj kopališče v Sloveniji. In prav direktor termje ob prvem valu epidemije slovenski vladi predlagal uvedbo turističnih bonov za spodbujanje povpraševanja po koncu epidemije.»Terme Vivat si kipec štorklje zaslužijo iz več razlogov, vsi pa so povezani z visoko kakovostjo storitev, ki jih ponujajo, in z zadovoljstvom njihovih gostov,« so prepričani v PTZ. Kipec je delo prleškega umetnika, prav tako plakete. Jurak s svojim umetniškim talentom poskrbi, da so plakete in kipec vsako leto unikatni in tako edinstveno ponazarjajo vsakega prejemnika.Priznanja bodo slavnostno podelili na 25. srečanju pomurskih turističnih delavcev, in to takoj, ko bodo razmere omogočale.