Terenec: Francoz z japonskimi geni

Voznikov delovni prostor morda ni najsodobnejši, a je gotovo med najudobnejšimi.

Prestižnost

Primerna motorizacija

Prtljažni prostor meri v osnovi 493 litrov, kar zadošča za družinske potepe.

Glavni napredek se skriva pod motornim pokrovom in v dopolnjenih asistenčnih sistemih.

Udobno in prostorno

Renault koleos initiale paris 2.0 blue dCi 190 X-tronic 4WD

Motor: štirivaljni turbodizelski

Gibna prostornina: 1997 cm3

Največja moč: 140 kW (190 KM) pri 3500 vrt./min.

Največji navor: 380 Nm pri 1750 vrt./min.

Pogon: štirikolesni, brezstopenjski CVT samodejni menjalnik

Masa praznega vozila: 1866 kg

Mere (D/Š/V): 4672/1813/1667 mm

Medosna razdalja: 2704 mm

Prostornina prtljažnika: 493–1707 l

Posoda za gorivo: 60 l

Najvišja hitrost: 198 km/h

Pospešek do 100 km/h: 10,1 s

Poraba goriva: 6,9–7,0 l/100 km

Izpust CO2: 180–183 g/km

Uradni zastopnik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o.

Maloprodajna cena: 41.500 evrov (testno vozilo 44.500 evrov)

Euro NCAP: *****

Odkar so pri Renaultu iz ponudbe umaknili legendarnega espacea, ki velja za nekakšnega očeta praktičnih družinskih enoprostorcev, je njegovo vlogo prostornega avtomobila prevzel največji suv v njihovi ponudbi – koleos. Ta je lani doživel prenovo, ki mu je prinesla nove pogonske agregate in naprednejši paket asistenčnih sistemov.Preizkusili smo najbolje opremljeno različico initiale paris z najzmogljivejšim motorjem v koleosovi ponudbi – 2,0-litrskim dizelskim štirivaljnikom, ki razvije največjo moč 140 kilovatov (190 konjev) – in s štirikolesnim pogonom.Čeprav si koleos del tehnologije (štirikolesni pogon in brezstopenjski CVT menjalnik X-tronic) deli s koncernskim sorodnikom nissanom x-trailom, pa sta njegova zunanjost in notranjost zasnovana pretežno po Renaultovih smernicah. Dnevne luči v led tehnologiji, ki svetijo tako spredaj kot zadaj, imajo za francosko znamko značilen svetlobni podpis – spredaj v obliki črke C.Notranjost, še posebno ta v izvedenki initiale paris, ki predstavlja vrh ponudbe pri Renaultu, daje občutek prestižnosti in kakovostnih materialov. Sploh umetelni šivi udobnih usnjenih sedežev so prava paša za oči. Dodajmo, da sta prednja sedeža masažna ter omogočata dvostopenjsko ogrevanje ali hlajenje. Instrumentna plošča in infozabavni sistem resda nista najnovejše generacije, a povezljivost se je s prenovo v marsičem izboljšala.Glavni napredek, ki ga je prinesla prenova, se skriva pod motornim pokrovom in v dopolnjenih asistenčnih sistemih. Kombinacija zmogljivega 2,0-litrskega dizla, štirikolesnega pogona in brezstopenjske avtomatike, kakršno je imel testni avtomobil, se nam zdi primernejša od bencinske, vsaj kar se tiče gospodarnosti. Potovalni računalnik nam je med testom izračunal povprečno porabo 6,9 litra na 100 kilometrov.Za še boljšo ekonomijo vožnje lahko izklopimo štirikolesni pogon, kar storimo s stikalom za nadzor pogona 4x4. Ta je sicer malo nerodno postavljen na levo stran armaturne plošče in ima tri možnosti: samodejni štirikolesni pogon, pri katerem računalnik krmili delovanje, pogon na sprednji kolesi in t. i. zaklep štirikolesnega pogona, pri katerem je moč motorja med obe osi razdeljena v razmerju 50:50.Prenovljenemu koleosu so namenili sistem ADAS, ki združuje vse asistenčne sisteme, in sicer opozorilo za zapuščanje voznega pasu, razpoznavo prometnih znakov, samodejno zasenčenje žarometov, nadzor mrtvih kotov ob vozilu, 360-stopinjski nadzor in parkirno pomoč, opozorilnik za utrujenost ter tudi radarski tempomat. Aktivni zavorni sistem v sili odslej zazna tudi pešce.Koleos se je med preizkusom izkazal kot zelo udobno sredstvo za dolga potovanja. Prostora je dovolj tudi na zadnjih sedežih, pri čemer so tudi ogrevani. Le stikali za vklop je treba poiskati, saj sta skriti v sredinskem poklopnem naslonjalu. Občutek za krmilom je dober, motor odziven na voznikove ukaze brezstopenjskemu menjalniku navkljub.Ergonomija je po francosko osredotočena na udobje, zato bi težko govorili o kakšni športni čvrstosti. Ne nazadnje športnost zmogljivemu agregatu navkljub sploh ni koleosova zgodba, ampak je to prej lagodje potovanja. In tega koleos ponudi.