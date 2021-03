Teleskopski nakladalnik (FOTO)

Modelov ne manjka

TZ z delno iztegnjeno teleskopsko roko ob stresanju gnoja v trosilnik

Dvigovalec

Teleskopski nakladalniki so vrsta traktorjev, ki jim pogosto pravijo dvoriščni, saj so v osnovi namenjeni prenosu in nakladanju tovora na dvorišču. So zelo okretni in stabilni. Zaradi teleskopske roke imajo nastavljiv doseg, kar je prednost pred traktorji, ki imajo spredaj prigrajen traktorski nakladalnik. Lahko imajo različna orodja (priključke), kot so vilice, klešče, zajemalke, uporabljajo pa se v kmetijstvu, gradbeništvu, industriji in še marsikje.Nekateri proizvajalci imajo v programu tudi teleskopske nakladalnike. Eden takih je New Holland s serijo TH, v kateri je osem osnovnih modelov, ki jih ponujajo v compact, S, classic, plus in elite izvedbah. Vsega skupaj 17 modelnih različic. Malce pobliže bomo predstavili model new holland TH 7.37 elite, ki ga ima lastnik za svoje potrebe in storitve s kmetijsko mehanizacijo.New holland TH 7.37 elite ima vgrajen NEF 45 štirivaljni motor, ki ima 4500 cm3 z nazivno močjo 96 kW (131 KM) in maksimalno močjo 107 KW (145 KM), merjeno po standardu ECE R 120. Navor pri 1400 vrtljajih motorja znaša 591 Nm. Emisije ustrezajo zahtevam stopnje 5. Powershift transmisija ima štiri prestave za vožnjo naprej in tri za vzvratno vožnjo. Pogon je na vsa štiri kolesa. Obračajo se lahko samo sprednja kolesa, vsa štiri, ima pa tudi t. i. pasji hod. Menjalnik deluje v treh načinih. Izbiramo lahko ročni, polavtomatski in popolnoma avtomatski način. Maksimalna hitrost je 40 km/h. Hidravlična črpalka s spremenljivim pretokom ima do 140 l/min pretoka pri 240 barih.Medosna razdalja je tri metre, skupna dolžina 6,44 m in skupna širina 2,34 m. Obračalni polmer je 3910/4090 mm. Ta nakladalnik je imel pnevmatike velikosti 460/70R24, lahko pa ima tudi 500/70R24.Teleskopski nakladalnik NH TH 7.37 ima 3700 kg dvižne sile. Tovor lahko dvigne na maksimalno višino sedem metrov, maksimalni kot dviganja pa je 65 stopinj. Doseg pri maksimalni višini dviga je 850 mm, sicer pa je maksimalni doseg teleskopske roke 4050 mm. Doseg je odvisen tudi od teže tovora, pri 2000-kilogramskem znaša 3130 mm, pri 1000-kilogramskem pa 4050 mm. Pri maksimalni višini je dvižna sila 2500 kg, pri maksimalnem dosegu teleskopske roke pa 1400 kg. Tomaž Poje