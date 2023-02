Telefona ne polnimo v spalnici

Spalnica je v prvi vrsti prostor za spanje. Je tudi prostor, ki nudi varno zavetje in v katerem se lahko po napornem dnevu prijetno sprostimo. Žal včasih na počutje ne vpliva najbolje ter deluje stresno.

Ob posteljo položite mehko preprogo. FOTO: Gpointstudio/Getty Images

Razlog za takšen učinek se skriva v opremi in v predmetih, ki so v njej. Poglejte, kaj v prid dobrega počutja in kakovostnega spanca vanjo ne spada.

Proč z elektroniko

Polnilca za telefon ni priporočljivo imeti v spalnici, sploh pa ne v bližini postelje. A prav tam največkrat je, če telefon polnite med nočnim počitkom. Strokovnjaki za notranjo opremo so prepričani, da takšne in drugačne brezžične naprave tam, kjer spimo, nimajo kaj iskati, kajti ko telo in možgani počivajo, bi morali biti kar najmanj izpostavljeni elektromagnetnemu valovanju. Ob tem različne žice in napeljave kvarijo videz prostora, zato naj tehnologija v vsaki obliki med počitkom ostane drugje.

Kopica predmetov na odprtih policah vnaša nemir in negativno energijo.

Naslednji predmet, zaradi katerega je spanec slabši, je digitalna budilka, ki oddaja svetlobo. Čeprav je ta res neznatna in komaj opazna, je zaradi nje spanec lahko slabši. Boljše so klasične budilke, ki ne oddajajo svetlobe in ne motijo nočnega počitka. Premočna razsvetljava je dejavnik, ki slabo vpliva na počutje v prostoru in s tem na spanec. Ker je stik s svetlobo spalnice praviloma zadnje, preden ležemo v posteljo, naj bo ta pridušena in naj ne izhaja zgolj iz ene centralne, temveč iz več toplejših in intimnejših lučk.

Naj ne bo galerija

Odprte police ali vitrine so del notranje opreme, ki po mnenju opremljevalcev prostora pod nobenim pogojem ne spadajo v prostor, ki je namenjen nočnemu počitku. Kopica predmetov na ali v njih žal v del doma, ki naj bi bil miren in spokojen, vnaša nemir ter negativno energijo. Poskrbimo tudi za čim manj slik ali drugače: spalnice ne spreminjajte v galerijo. Če že morajo v njej viseti fotografije, naj bodo manjše, uokvirjene, na njih naj bodo le najožji družinski člani.

Digitalna budilka, ki oddaja svetlobo, lahko moti naš sen.

Domala vsak notranji opremljevalec bo pri opremi spalnice poudaril, da tla ne smejo biti gola ter ob stiku s stopali trda in hladna. Parket ali laminat pokrijte z mehko in udobno preprogo. Če niste velik ljubitelj tekstilnih talnih oblog, ki se raztezajo od stene do stene, samo pred posteljo položite mehko podlago, na katero boste zjutraj stopili in s katere boste zvečer skočili v posteljo.