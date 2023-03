Teh rož ženski nikoli ne podarjajte: verjame se, da prinašajo nesrečo

Dan žena bo brez dvoma spodbudil moške po vsem svetu, da podarijo rože svoji mami, ženi, sestri, sosedi ali dekletu. Vendar ima vsaka roža svojo simboliko in sporočilo, zato previdno pri izbiri cvetov. Kaj morate vedeti?

Simbolika rož glede na barvo

Vijolična simbolizira nežnost.

Modra barva simbolizira zvestobo, domišljijo in sanjarjenje.

Oranžna je simbol ponosa in vitalne energije.

Bela je simbol nedolžnosti in čistosti.

Rdeča je simbol ognjene ljubezni.

Zelena simbolizira razumevanje in sočutje

Rumena predstavlja ljubosumje pa tudi veselje.

Simbolika rož

Vrtnica

Če so rdeče, simbolizirajo strast in ljubezen, redkeje pa lahko pomenijo tudi hvaležnost in zadovoljstvo. Bela pomeni čistost, iskrenost in nedolžnost. Rumene vrtnice so po eni strani simbol veselja, po drugi pa nezvestobe in ljubosumja.

Oranžne so simbol hrepenenja in očaranosti, vijolične pa ljubezen na prvi pogled. Temno vijolične vrtnice delujejo ekscentrično in so znak želje po edinstvenosti in razlikovanju, medtem ko so modre zaradi umetnega načina pridobivanja barve simbol nemogočega.

Orhideja

Orhideja simbolizira željo po uspehu in edinstvenosti. Ta nežna roža lahko simbolizira tudi ljubezen, prefinjeno lepoto, romantiko, erotiko in željo po intimnosti. Orhideje pogosto podarjajo bolnim in nosečnicam v bolnišnici, da jim zaželijo čimprejšnje okrevanje. Prav tako jo lahko podarite nekomu, ki mu želite uspeh v karieri.

Narcisa

Narcise lahko pomenijo samoljubje (kot pove že njihovo ime), lahko pa so tudi simbol rojstva, prebujanja, novega začetka, saj je ta roža med prvimi, ki vzklijejo. Rumena narcisa lahko pomeni tudi prezir.

Lilija

Lilija je simbol neskončne lepote, sreče, čistosti, nedolžnosti, nesmrtnosti in odrešenja. Pogosto se uporablja na porokah, saj po svetopisemskem izročilu simbolizira izbiro ljubljene osebe. Bela lilija je povezana z nedolžnostjo in čistostjo, rumena z lažjo in prevaro, vijolična pa z vrnitvijo k sreči.

Magnolija

Magnolija pomeni dostojanstvo in eleganco. Če je njen cvet bel, je znak nedolžnosti. Če je cvet magnolije rožnat, to pomeni sramežljivost in se najpogosteje podarja dekletom, ki še niso spoznala prave ljubezni. Če pa podarite prezgodaj razcvetelo magnolijo, je to zanesljiv znak, da ste zaradi nečesa zaskrbljeni in nestrpni. Obstaja tudi prepričanje, da magnolije pomenijo nezvestobo moških, ki jih podarjajo.

Mimoza

Mimoza je znak varnosti, torej zaupanja. Tista z zlato rumenimi cvetovi simbolizira razkošje in moč. Je tudi simbol prijaznosti.

Tulipan

Tulipan je simbol ponosa in slave. Rdeči tulipan je povezan z ljubeznijo nasploh, rumeni pa z brezupno ljubeznijo. Rožnati tulipan pomeni skrb, vijolični dostojanstvo, beli pa odpuščanje.

Iris ali perunika

Iris je pogosto simbol dostojanstva, navdiha, slave in poguma. Modra perunika spodbuja sanjarjenje in domišljijo, lahkotno življenje in srečo. Rumena pomeni strast.

Sončnica

Sončnica simbolizira moč, ponos, povezanost, občudovanje in oboževanje. Lahko pomeni tudi aroganco. Če jo podarite ljubljeni osebi, to pomeni vašo pripravljenost, da jo vidite kot središče sveta.

Vijolica

Vijolice so znak zvestobe in predanosti. Bela in vijolična predstavljata skromnost.

Ciklama

Ciklama je cvet iskrenosti, dana ji je moč sprave z osebo, ki ji je podarjena. Lahko pomeni tudi sramežljivost.

Zvonček

Zvončki so simbol upanja, tolažbe, rasti, razvoja in blaginje. Podarjajo se, ko želite nekomu povedati, naj ne izgubi upanja.

Hortenzija

Hortenzije pomenijo srčnost in jih običajno podarjamo, ko se želimo pobotati z nekom. Hortenzije so tudi rože žalovanja.

Jasmin

Jasmin pomeni zvestobo, če je rumen, pa ljubkost in eleganco.

Gladijole

Gladijole lahko označujejo tako naravno lepoto, kot tudi impulzivnost ali moč značaja. Nikoli jih ne bi smeli podarjati ljubljenim osebam.

Potonika

Potonika je simbol časti in bogastva, lahko pa tudi simbolizira srečen zakon in blaginjo.

Rože za žalostne priložnosti

Rože, ki nimajo preveč prijetnega pomena, so begonija, ki simbolizira temačne misli, sivka, ki pomeni nezaupanje, dalija, ki pomeni minljivost, hijacinta, ki pomeni melanholijo. Prav tako se ne podarjajo krizanteme, nosimo jih na pokopališče. V času žalovanja se podarjajo tudi lilije, zato je zelo pomembno, da ob prazniku žena ne podarjamo rož, ki simbolizirajo žalost.