Tega v primeru zastrupitve z gobami nikar ne počnite

Največ zastrupitev z gobami je v času gobarske sezone. Nekateri se odpravijo v gozd, jih najdejo, naberejo in pojedo, še preden se prepričajo, ali so zares užitne. Pomembno je, da gobo dobro poznamo, saj strupene vsebujejo različne toksične učinkovine in nekatere lahko povzročijo resne zdravstvene težave ali celo smrt.

