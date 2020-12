Tega ne čistite z jedilno sodo

Jedilna soda je eno najbolj opevanih naravnih čistil, žal pa obstajajo površine, ki jih z njo ne smete negovati. Kajti na nekaterih pusti neljube posledice v obliki prask. Česa z jedilno sodo ne smete čistiti? Stekla Za čiščenje stekla so vedno najboljša izbira temu namenjeni preparati. Jedilna soda je abrazivna in na steklenih površinah lahko pusti neljube poškodbe v obliki prask. Aluminija Soda lahko povzroči oksidacijo aluminija in ta postane grde rjavskaste barve. Keramičnih kuhalnih plošč Jedilna soda je dobrodošla v kuhinji, vendar ne na keramičnih ali indukcijskih ploščah. Na njih se namreč po njeni zaslugi pojavijo praske ali bela plast, katere se je zelo težko znebiti. Marmorja Jedilna soda ni priporočljiva za čiščenje marmornatih površin, kajti poškoduje zgornjo plast iz tega kamna izdelanih pultov ali drugih predmetov, s tem se izgubi zaščita, ki marmor varuje pred zunanjimi vplivi. Lesenega pohištva Tudi na lesu abrazivna soda pusti praske in uniči zunanji zaščitni sloj ter povzroči več škode kot koristi. Srebrnine Res je, da se je z namakanjem srebrnine v kombinaciji vode in jedilne sode mogoče znebiti na njej prisotnih madežev, vendar je lahko mešanica preagresivna in na srebrnih predmetih pusti trajne posledice. Posode s pozlato Zlato je mehka kovina, soda abrazivna in kombinacija tega povzroči, da pozlata ob pogostem čiščenju postane bleda ter sčasoma povsem izgine.