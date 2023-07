Te simbole na etiketah morate poznati, če želite, da bodo vaša oblačila videti lepa dlje

Se vam je že zgodilo, da ste odprli pralni stroj in vas je namesto dišečega sveže opranega perila v bobnu čakalo neprijetno presenečenje? Naj so se vam zabarvala oblačila ali skrčili najljubši modni kosi, v takem trenutku je težko ostati ravnodušen. Sploh, če bi s pregledovanjem tekstilnih etiket in poznavanjem navodil za čiščenje lahko te neprijetnosti preprečili.

Dobra in pravilna skrb za oblačila je tudi okolju prijazna, saj boste na ta način dalj časa ohranili lep videz in kvaliteto svojih modnih kosov ter jim podaljšali življenjsko dobo.

In kar je najpomembnejše, ko boste enkrat dobro poznali tekstilne simbole in lastnosti materialov, se boste pri nakupovanju oblačil tudi lažje in bolje odločali glede na svoje potrebe. Če nikoli ne zavijete v čistilnico in želite vsa oblačila prati samo v stroju, je namreč škoda zapravljati čas in denar za kose, ki vam tega ne omogočajo in jih boste zato nosili samo enkrat. Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.