Te rastline vam bodo pomagale do boljšega spanca

Približno tretjino svojega življenja prespimo, zato je pomembno, da je naša spalnica, v kateri preživimo toliko časa, primerno urejena. Za dober spanec potrebujemo zatemnjen in zračen prostor, v katerem se počutimo varno in mirno, seveda pa potrebujemo tudi mehko in udobno ležišče, ki bo na pravih mestih podprlo naše telo in skrbelo, da se vsako jutro zbudimo spočiti. Pa ste vedeli, da nas lahko v mirnejši spanec zazibajo tudi sobne rastline? Spodaj naštevamo nekaj lončnic, ki bodo botrovale bolj prijetnemu in trdnemu spancu.

Več na deloindom.si.