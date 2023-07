Te male živali lahko naredijo poletne večere čarobne

Del poletnih večerov so drobne kresničke, ki pozornost pritegnejo s svetlečimi zadki. Zanimive so zlasti za otroke, tudi odrasli pa ob pogledu nanje ne ostanejo ravnodušni.

Kresnice so hrošči z mehkim telesom iz družine Lampyridae. Na svetu jih je približno 2000 vrst, v Sloveniji jih živi pet. V svojih zadkih tvorijo svetlobo, ki jim služi za komuniciranje. Vrste se razlikujejo po barvi (odtenki so od zelene, rumene pa do oranžne) in vzorcu utripanja svetlobe. Svetijo tudi ličinke, ki plenilcem tako sporočajo, da so neužitne.

Odrasle žuželke odlagajo jajčeca, iz njih se izležejo ličinke, ki se zadržujejo na tleh, v mahu, pod listjem, v odmrlem lesu, v grmičevju in plevelu. Ličinke kresničk so mesojede in se prehranjujejo z manjšimi polži, drugimi žuželkami, tudi z gosenicami ter so zato koristne prebivalke vrta. Odrasle žuželke se prehranjujejo z nektarjem in pelodom cvetočih rastlin. Lučke v zraku so samčki, samičke kresničk, ki živijo pri nas, ne morejo leteti. Svetijo samičke vseh pri nas živečih vrst, ne pa tudi vse vrste samčkov.

Zakaj jih je vse manj?

Eden od razlogov za vse manj kresnic so travniki okoli domov s prekratko pokošeno travo in do potankosti urejenimi površinami, ki kresnicam ne zagotavljajo primernih razmer za razmnoževanje. Drugi razlog je uporaba različnih pesticidov, za katere so male živalce zelo občutljive. A ni vse izgubljeno, obstaja nekaj načinov, s katerimi lahko na svoj vrt in dvorišče privabite drobne svetleče leteče lučke.

Ne marajo prekratko pokošenih in do potankosti urejenih trat. FOTO: Getty Images

Kresnice imajo rade vlažno okolje, zato jih je pogosto videti v vlažnih poletnih nočeh. Če bi jih radi privabili na vrt, jim morate torej zagotoviti vodni vir. V naravi se praviloma zadržujejo v bližini močvirij, jezer, rek, manjši ribnik ali bazenček bi torej bil zadnje idealen, žal bo zaradi vode na vašem vrtu tudi več komarjev.

Ob pogledu na lepo negovano in urejeno trato vam zaigra srce, vendar je treba vedeti, da so pogoste košnje in kratka trava krive, da na vašem vrtu ni kresnic. Če se urejeni trati nikakor nočete odpovedati, vsaj ob robovih travnika pustite nekaj območij z daljšo, na prvi pogled morda neurejeno travo, kjer bodo kresničke lahko odlagale jajčeca in bo ličinkam dajala primerno okolje za razvoj v odrasle živali.

Če lahko, posadite drevesa

Med košnjo imejte v mislih, da je vaša trata zatočišče različnim živalskim vrstam in trave ne kosite prenizko, s čimer bi usodno poškodovali prebivalce vrta, tudi kresnice.

Lažje se opazijo in med seboj komunicirajo v temi. FOTO: Mindstyle/getty Images

Če imate prostor, na svoj vrt posadite nekaj dreves. Samičke namreč jajčeca odlagajo v mah ali pod listje, zato jim odpadlo daje idealne razmere za razmnoževanje. Tako kot tudi kakšen kos trhlega lesa, v katerem bodo po zaslugi živalc, ki v njem poiščejo dom, ličinke našle hrano. Listja ne grabite, saj bi z njim odstranili tudi jajčeca in ličinke drobnih lučk.

Ker se kresničke lažje opazijo in med seboj komunicirajo v temi, je jasno, da ne marajo premočne svetlobe, zato na vrtu ne pretiravajte z razsvetljavo in ne s pesticidi, saj s tistimi, s katerimi poskušate pregnati škodljivce in mrčes, ki vas nadleguje v poletnih večerih, kresničkam škodujete.

Imejte cvetlice

Obdajte se s cvetlicami, denimo s sivko in ognjičem, ki imata dvojni učinek: odganjata komarje, hkrati s svojimi cvetovi privabita odrasle kresnice. Tudi druge cvetoče rastline jim bodo zagotovile dobre razmere za življenje na vašem vrtu. Če boste imeli občutek, da neurejena trata in listje ena njej nimata pravega učinka in vas kresnice kljub na videz zanje idealnim pogojem nočejo obiskati, še zadnji nasvet: oborožite se s potrpežljivostjo.

Zadek se sveti ličinkam in odraslim živalim, res pa je, da pri nekaterih vrstah zadek odraslih samcev ne proizvaja svetlobe. FOTO: Ruiruito/getty Images

Kresnice v svojem življenju ne opravljajo dolgih poti. Ne po tleh niti po zraku in včasih je treba tudi leto ali dlje, da odrasle živali novo okolje prepoznajo kot primerno za življenje. A ko se bo to zgodilo, bodo ob primernih razmerah na vašem vrtu žarele vsako poletje.