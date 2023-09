Tavčar na Jakopičevem sprehajališču

V okviru praznovanja vseslovenskega Tavčarjevega leta prihajata Tavčar in Poljanska dolina septembra v Ljubljano. Na Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju bo na ogled zanimiva razstava, ki bo pred sprehajalce v največjem ljubljanskem parku razgrnila življenje in zapuščino dr. Ivana Tavčarja ter lepote Poljanske doline. Panojska razstava z naslovom Cvetje v jeseni bo na ogled od 4. septembra do 16. oktobra, uradno odprtje s kulturnim programom in kulinarično predstavitvijo Poljanske doline pa bo v sredo, 6. septembra, ob 11. uri.

Ivana Tavčarja je leta 1885 upodobil slikar Jurij Šubic. FOTO: Wikipedia

Razstava fotografij na 80 panojih bo v dveh delih prikazala bogato življenjsko pot dr. Ivana Tavčarja ter prelepo Poljansko dolino.

Razstava fotografij

Razstava fotografij na 80 panojih bo v dveh delih prikazala bogato življenjsko pot dr. Ivana Tavčarja ter prelepo Poljansko dolino, ki je navdihovala njegova dela. V prvem delu bodo obiskovalci prek fotografij, ki prikazujejo Tavčarjevo življenje in dogajanje na visoški posesti nekoč in danes, spoznali različne plati tega izjemnega moža, odvetnika, politika, pisatelja ter nekdanjega župana Ljubljane, v ospredju pa bo seveda povezanost s Poljansko dolino.

Drugi del razstave bo razkril raznolike poglede na Poljansko dolino, kot jo je Tavčar opisoval v svojih delih. S sloganom Ljubezen. Za vse življenje bodo Poljanci predstavili vse, kar ta izjemna pokrajina ponuja, od čudovitih razgledov do bogate tradicije, kulture in avtohtone kulinarike, pa tudi kreativnost in podjetnost ter svetovne uspehe športnikov, ki izhajajo iz te doline.