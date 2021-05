»Tašči je novi partner čisto opral možgane, izkorišča jo in ji ukazuje«

»Moj partner materi vsak mesec plačuje polovico položnic, to doslej ni bil nikakršen problem. Vse se je spremenilo, ko si je ona po smrti moža našla novega partnerja in ga pripeljala v hišo. Zdaj torej živi z nami in od njegove vselitve imamo vsak dan enake probleme. On se povsod vtika, ukazuje, se prepira z nama s partnerjem in z njegovo sestro ...«Preberite več na Onaplus.si