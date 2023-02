Tapete za vsak okus: z izstopajočimi vzorci prelepimo le eno steno

Nekoč so bile tapete veliko bolj priljubljene kot stenske barve, nato so utonile v pozabo in minila so desetletja, preden so se počasi, a vztrajno znova pritihotapile v domove. Letos bodo tapete spet izjemno modne, še posebno tiste s črtami, bodisi ravnimi, nekoliko vijugastimi ali takšnimi, ki nas popeljejo v 70. leta prejšnjega stoletja.

Rumena pripomore k boljšemu razpoloženju. FOTO: Arquiplay77/getty Images

Obdobje izpred petdesetih let je navdihnilo tudi druge vzorce tapet, poleg črt so to razni geometrijski liki v oranžnih, sivih, temno rdečih, rjavih in zelenih tonih. K tovrstnim tapetam se najbolje poda retro pohištvo, ki spominja na pohištvo iz enakega obdobja, če smo dom opremili v modernem ali minimalističnem slogu, pa raje izberimo drugačne vzorce tapet. Letos bodo denimo modni tudi veliki tropski potiski, ki pa niso primerni za dekoracijo vseh sten v prostoru. Ker gre za izrazit vzorec, lahko namreč preveč in premočno stimulira možgane, zaradi česar bomo po nekaj urah postali razdražljivi, zato bo dovolj, če takšne tapete uporabimo zgolj kot dodatek in popestritev ter z njimi oblepimo zgolj eno steno.

Ali, še bolje, strop. Izberemo fototapeto s posnetkom neba ali krošenj dreves in z njo bomo ustvarili videz strešnega okna. Fototapete z različnimi vzorci se lepo podajo tudi v spalnico, z njimi denimo popestrimo steno za posteljo. Že več let so priljubljene tudi tapete z različnimi teksturami, ki naredijo stene bolj razgibane. Odločimo se lahko denimo za tiste z videzom opeke, kamnov, v prostore, opremljene v industrijskem slogu, se odlično podajo tapete, ki so videti kot poškodovane stene ali stene, porisane z grafiti. Če bi radi dvignili razpoloženje v prostoru, izberemo trend, imenovan dopamin: ko je v naših možganih več dopamina, smo boljše volje, imamo več energije, lažje se osredotočimo na delo, razmišljamo in imamo več domišljije. Vse to bodo s seboj prinesle tapete, ob katerih se počutimo srečne, vesele in razigrane. Običajno so to odtenki rumene, tudi oranžne ter pastelne barve, ko izbiramo tapete, ki nas bodo spravile v boljšo voljo, pa je pravzaprav povsem vseeno, katero barvo in kakšen vzorec izberemo, ob pogledu nanje se moramo le dobro počutiti.

Fototapeto prilepimo na strop in ustvarimo iluzijo strešnega okna.

A preden se odločimo, da bomo stene oblekli v tapete, je treba dobro premisliti, ali je to sploh za nas ali bi radi le sledili trendom. Tapete je namreč precej težje odstraniti kot stensko barvo, ki jo zgolj prebarvamo z drugo. Nanašanje barve je tudi veliko bolj enostavno kot polaganje tapet ter cenejše. Kakovostne tapete lahko namreč hitro izpraznijo našo denarnico.

V prostore z visoko zračno vlažnostjo jih raje ne nameščajmo.

Prav tako niso primerne za vse prostore, še najmanj za tiste z visoko zračno vlažnostjo, kot sta kuhinja in kopalnica, saj bodo v njih veliko hitreje izgubile barvo in se začele luščiti, so pa zelo primerne za prostore, kjer so se iz takšnih in drugačnih razlogov na stenah pojavile manjše poškodbe. Če te na varnost ter kakovost bivanja bistveno ne vplivajo, so pa moteče iz estetskih razlogov, jih namreč lahko hitro in enostavno skrijemo pod tapeto.

Sedemdeseta so nazaj. FOTO: -slav-/getty Images