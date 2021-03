Tandem za zahtevne gamerje

Tipke je mogoče zamenjati, pod vsako pa se skriva rgb-diodica.

Čeprav na svetu prevladujejo poceni in lahke membranske tipkovnice, pa to ne pomeni, da so mehanske tipkovnice izginile. Kje pa, svoje mesto so dobile v gamerskem svetu. Vsak igralec računalniških iger, ki da nekaj nase, ima doma mehansko gamersko tipkovnico, ki mu ne zdrsne izpod prstov, se ne premika po mizi, predvsem pa mu ponuja odličen povratni odziv po pritisku na tipko.Celo konzolaši uporabljajo navezo tipkovnica-miška, kadar želijo resno igrati streljačine. Z igralnim ploščkom nikoli ne moreš tako dobro meriti in se tako hitro premikati. In ena od blagovnih znamk, ki ima še poseben ugled med gamerji, je danski SteelSeries, katerega tipkovnice in miške veljajo za mercedese v svetu gamerske periferije.Od predstavnika SteelSeries pri nas sem prejel žično tipkovnico apex 7 TKL blue in brezžično miško aerox 3 wireless. Apex 7 TKL sodi v zgornji del SteelSeriesove ponudbe, gre pa za t. i. tenkeyless tipkovnico, kar pomeni, da nima ločenih numeričnih tipk na desni strani ohišja. To je morda ovira za finančnike in računovodje, v svetu računalniških iger pa to pomeni, da imamo lahko roke bolj skupaj.Apex 7 TKL je kompaktna tipkovnica, ki tehta več kot tri četrt kilograma, kar je v primerjavi z membranskimi tipkovnicami konkretna masa. S pomočjo gumiranih nogic se odlično drži mize, priložena pa je tudi podloga za zapestja, ki še kako pride prav pri daljših gamerskih seansah. Tipkanje nanjo je naravnost odlično: natanko veš, da si pritisnil tipko, ki se pogrezne za dva milimetra, pri tem pa glasno klikne; no, to zna biti za koga nekoliko moteče. Oznaka blue pomeni glasna stikala, medtem ko sta različici red in brown precej tišji.Ohišje tipkovnice je iz letalskega aluminija, tipke pa so iz trpežne plastike in se jih da zamenjati. In ker gre za gamersko tipkovnico, ima vsaka tipka svojo rgb-diodico, ki se jo da programirati. Na voljo imamo nekaj osnovnih programov osvetlitve, pri čemer se različni deli tipkovnice različno obarvajo in prelivajo, posamezne tipke pa drugače svetlobno reagirajo na pritisk, apex 7 pa se da popolnoma prilagoditi željam. Dobršen del nastavitev lahko spreminjamo s pomočjo kolesca (ki služi tudi za nastavljanje glasnosti) in zaslončka na zgornjem desnem robu tipkovnice, medtem ko do pravega morja podrobnosti pridemo z aplikacijo SteelSeries Engine 3.Aerox 3 wireless je, kot že pove ime, gamerska brezžična miška. Te doslej med gamerji sicer niso bile tako cenjene kot njihove ožičene sorodnice, ampak v zadnjem času se pojavljajo nove miške s hitrejšo brezžično povezavo in posledično zanemarljivim zamikom. Aerox 3 je superlahka in superodzivna miška, ki tehta le 66 gramov, njen optični senzor pa omogoča natančnost od 100 do božjastnih 18.000 CPI (counts per inch, vsota virtualnih pik, ki jih senzor miške zazna na površini, po kateri se giblje). Poleg bluetootha omogoča tudi superhitro brezžično povezavo s frekvenco 2,4 GHz, baterija pa zdrži do 200 ur igranja, pri čemer se v četrt ure napolni za 40 ur uporabe. Aja, tudi aerox 3 ima rgb-diode.Maso miške so znižali tudi na račun perforiranega ohišja, a brez skrbi: aerox 3 wireless je odporna proti vodi in prahu. Njene tipke naj bi prenesle 80 milijonov klikov, kar je menda trikrat več kot nekateri drugi gamerski glodavci. Tudi aerox 3 wireless nastavljamo v aplikaciji Engine 3 in si shranimo različne načine uporabe, denimo gamerskega, pisarniškega in internetnega.SteelSeriesova tipkovnica in miška sta res odličen tandem, ki zadovolji še tako zahtevnega gamerja. Pa še presneto dobro sta videti.