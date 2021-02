Talne obloge: previdno s čistili

Nega tal iz naravnega kamna je zahtevna. FOTO: Dit26978/Getty Images

Kot vse površine je treba tudi tla, da bi čim dlje ostala kot nova, čistiti na načine, ki najbolj ustrezajo določenim materialom. Pisali smo že, da je parket med najbolj občutljivimi talnimi oblogami, še posebno ne mara vlage, moker les se bo namreč hitro napihnil in treba ga bo zamenjati, zato parket, ko je to treba, obrišemo s komajda vlažno krpo.Na drugi strani so vinilne talne obloge, ki veljajo za najbolj trpežne, zato je tudi njihovo čiščenje najbolj enostavno. Dovolj bo že redno sesanje ali pometanje, enkrat na teden pa jih je priporočljivo obrisati z vlažno krpo, ki ji po potrebi dodamo malce tekočega detergenta za pomivanje posode. Slednje uporabimo za čiščenje blatnih ali mastnih madežev, če jih ni videti, pa bo zadostovala voda. Če na vinilna tla kane olje, kis ali limonov sok, ne čakamo, temveč madež nemudoma odstranimo z mešanico tople vode in sredstva za pomivanje posode. Gre namreč za agresivne snovi, ki lahko oblogo razbarvajo in poškodujejo zaščitni premaz. Madeže paradižnika, krvi in črnila z vinilnih tal očistimo z močno razredčenim alkoholom, ki ga nanesemo neposredno na madež, počakamo nekaj minut, nato pa speremo z vodo, enako bomo očistili tudi sledi markerjev in kemičnih svinčnikov. Vinilnih talnih oblog nikoli ne čistimo s praški, saj so abrazivni in bodo opraskali zaščitni premaz, prav tako se izogibamo čiščenju s črnim milom, acetonom, parnimi čistilci in čistili na oljni osnovi. Te vrste tal tudi nikoli ne voskamo.Čeprav je laminat bolj trpežen od parketa, pa je treba zanj tudi veliko bolj skrbeti. Preveč vlage lahko namreč poškoduje tudi laminat. Sicer pa tovrstna tla ne zahtevajo pogostega pomivanja, če manjše madeže odstranjujemo redno, bo na dva meseca povsem dovolj. Pri tem je treba biti pozoren, da krpa ni premokra, še bolje je uporabiti tiste, ki so namenjene prav pomivanju laminatnih tal. Enako velja za čistila. Če pri roki nimamo tistega, namenjenega za čiščenje laminata, bo zadostovala topla voda z nekaj kapljicami detergenta za pomivanje posode, nikar pa ne uporabljamo čistil na oljni osnovi, saj bodo pustila madeže in poškodovala zaščitni premaz. Prav tako laminata nikoli ne čistimo z grobimi rečmi, ki bi jih lahko opraskali, denimo žičnatimi gobicami in podobnim, pomembno je tudi redno odstranjevanje kamnov in preostalih trših smeti, na katere bi lahko stopili in v tleh naredili prasko.Med najbolj vzdržljivimi in nezahtevnimi talnimi oblogami so ploščice, a ne vse. Medtem ko je s keramičnimi in porcelanastimi dela malo, je treba biti zelo pozoren pri čiščenju tistih iz naravnega kamna, kot so granitne, marmorne in ploščice iz skrilavca. Spojine v čistilih za keramične ploščice jih lahko poškodujejo, zato raje uporabimo namenska čistila za naravni kamen, lahko tudi mešanico tople vode in malce tekočega detergenta za pomivanje posode. Pri marmorju je treba paziti, da ne uporabimo ničesar s kislim pH, vse vrste kislin, tudi limona, ki jo v kopalnici sicer pogosto uporabljamo za odstranjevanje vodnega kamna, odpadejo.