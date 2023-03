Talna obloga naj ustreza načinu življenja

Izbira primernih talnih oblog je ena najpomembnejših pri opremi doma in preden se lotimo nakupa, je treba dobro premisliti, kakšne so najbolj ustrezne za naš način življenja ter razmere v posameznem prostoru. Če v gospodinjstvu živijo psi in mačke, je dobro izbrati čim manj občutljive talne obloge ali vsaj takšne, na katerih bomo lahko poškodbe popravili sami. Zelo pomembna je stopnja zračne vlažnosti v prostoru: če je ta visoka, pozabimo na parket in druge za vlago občutljive materiale. Pri izbiri upoštevamo, ali bomo talne obloge polagali sami ali bomo za to najeli strokovnjaka, nekaterih brez pomoči namreč ne bomo mogli ustrezno namestiti. Potem sta tu še slog notranje opreme, h kateri se morajo podati tudi tla, in seveda cena.

Med cenejše spadajo laminat, vinilne in tekstilne talne obloge, ki pa niso primerne za prostore z visoko zračno vlažnostjo, denimo kopalnice. Je pa laminat dobra izbira za tiste, ki si želijo trpežnih tal, ki se ne bodo hitro obrabila. Poda se k vsem slogom notranje opreme ter k večini barvnih palet, bolje se mu je izogniti le, če v domu prevladujejo črni in sivi odtenki. Laminat je mogoče zelo hitro in enostavno položiti, pogosto obstoječe obloge ni treba niti odstranjevati, temveč laminat položimo kar čez njo. V dnevnih in otroških sobah ter spalnicah, kjer pod nogami prija kaj bolj mehkega in toplega, ga brez težav dopolnimo s tekačem ali preprogo, s katerima prostor hitro in enostavno osvežimo in popestrimo.

Izredno mehka, topla in udobna je pluta, zato je primerna za spalnice.

Polaganja ploščic se raje ne lotevajmo sami, če tega nismo vešči. FOTO: Maskalin/Getty Images

Vinilne talne obloge imajo to slabost, da so narejene iz umetnih materialov, ki na zdravje ne delujejo prav blagodejno, izogibajo se mu tudi tisti, ki si želijo bolj trajnostne opreme doma. So pa priljubljene zaradi pestre izbire barv in vzorcev, povsem enostavno jih lahko položimo sami, so ena redkih oblog, ki jim vlaga ne škoduje, njihova glavna pomanjkljivost pa je občutljivost. Ko na vinilnih tleh nastane praska ali katera druga poškodba, se bomo morali v večini primerov z njo pač naučiti živeti. Bolj naravna alternativa vinilnih tal je linolej. Videti je skorajda povsem enako, tudi barv in vzorcev je veliko na voljo, le da je narejen iz naravnih materialov. Tekstilne talne obloge, sem spadajo itisoni in tapisoni, so prav tako enostavni za polaganje, jih pa poznavalci odsvetujejo alergikom. V vlakna se bo kljub rednemu in temeljitemu čiščenju prej ali slej zažrl prah ter ljudem s tovrstnimi težavami grenil življenje. Iz tekstila je zelo težko očistiti tudi razne madeže, zato takšne obloge odsvetujejo družinam z majhnimi otroki in ljubljenčki.

V kopalnicah se kaj drugega kot ploščice in vinil ne bo obneslo.

Alternativa tekstilnim oblogam, ki je prav tako prijetno mehka in topla, je pluta, a je cena precej višja. Privoščimo si jo denimo v spalnici, za otroške sobe pa raje izberemo manjšo preprogo, ki je ni težko zamenjati, pluta je namreč precej dovzetna za poškodbe.

Tu so seveda še ploščice, poleg vinila skorajda edina obloga, ki dobro prenaša vlago, zato je primerna za kopalnice. Cena je precej visoka, še posebej če se odločimo za bolj kakovostne ali takšne s posebnim dizajnom. K ceni je treba dodati še strošek polaganja, ki je vse prej kot enostavno, zato strokovnjaki odsvetujejo, da se tega lotimo sami.