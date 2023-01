Takšne bodo letos nove tkanine za dom

Sezona različnih sejmov po Evropi, na katerih predstavljajo novosti in trende pri opremi doma, se je po treh letih odpovedi in prestavljanja datumov zaradi svetovne epidemije, začela. Najprej so se lahko obiskovalci odpravili v Frankfurt na sejem Heimtextil, kjer so zaživele tkanine za dom. Pri nemškem združenju proizvajalcev tkanin za dom Deco Team so tam predstavili nove tkanine, ki bodo letos modne v interierjih. In kaj pravijo, kako lahko z novimi tkaninami osvežite svoj dom?

Več na deloindom.si.