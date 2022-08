Takšna naj bo naravna nega in zaščita vrtnih in sobnih rastlin (FOTO)

Vrtne in sobne rastline ob izdatnem zalivanju v pripeki velikokrat potrebujejo malo pomoči v obliki gnojila ali zaščite pred zajedavci in boleznimi. Pri tem je najbolje posegati po naravnih preparatih, ki nastanejo v domači kuhinji.

Banane, jajca, kava

Bananin olupek je bogat s številnimi vitamini in minerali, ki koristijo rastlinam. Iz njega lahko izdelate tekoče gnojilo, in sicer tako, da ga posušite na soncu, suhega prelijete z dvema litroma vode in počakate pet dni. Olupek nato odstranite in s tekočino zalivajte lončnice. Na vrtu olupek nasekljajte in ga vmešajte ob posevke. Iz njega se bodo med zalivanjem v zemljo sproščale snovi, ki jih bodo posevki ujeli s koreninami.

Čebulni olupki za zdrave posevke FOTO: Malydesigner/Getty Images

Za rastline, ki imajo rade kislo okolje, je primerna kavna usedlina. Nekaj te pomešajte z zemljo okoli njih. Kava bo nahranila rastline, hkrati bo njen vonj odgnal škodljivce. Naslednje naravno in učinkovito gnojilo je voda, v kateri se je kuhal krompir.

Vsebuje veliko magnezija in fosforja, oba minerala imajo rastline rade. Z ohlajeno (in neslano) enkrat na teden zalijte lončnice. Podobno lahko uporabite vodo, v kateri so se kuhala jajca. Če menite, da posevki dobijo premalo kalcija, jim pomagajte z jajčnimi lupinami. Te posušite, jih zdrobite in posujte okoli posevkov.

Koprive za dušik

Za rastline, ki jim primanjkuje dušika, je dobrodošlo gnojilo iz kopriv. To sobnim ali vrtnim rastlinam zagotavlja omenjeni element, obenem pa jih varuje tudi pred glivičnimi boleznimi. Nabrane koprive v večji posodi prelijte z vodo, najbolje deževnico.

Nepokrito posodo pustite na soncu od dva do tri tedne. Voda se bo začela peniti, da je gnojilo pripravljeno, bo izdal tudi vonj. Gnojilo precedite in tekočino v razmerju 1: 10 razredčite z vodo. Z njim lahko zalijete vse, kar raste na vrtu: paradižnik, zelje, zeleno, cvetačo, kolerabo, paprike, kumare, stročnice.

Koprive pomagajo tudi proti listnim ušem: pol kilograma svežih prelijte s petimi litri vode, pustite 24 ur, precedite in poškropite napadene rastline.

Močna njivska preslica

Čaj iz njivske preslice je eden najmočnejših pripomočkov za izboljšanje odpornosti rastlin, saj ščiti pred glivičnimi okužbami, rjo in plesnijo, ki se poleti rade pojavijo na plodovkah in drugih rastlinah.

Čaj iz preslice poveča odpornost rastlin. FOTO: Madeleine_steinbach/Getty Images

Priprava je preprosta: 150 gramov suhe preslice prelijte z desetimi litri vode in počakajte 24 ur. Mešanico nato zavrite in pol ure kuhajte na zmernem ognju. Precedite in ohladite. Pripravek zmešajte z vodo v razmerju 1: 5 in z njim poškropite rastline. Ponavljajte po potrebi.

Pred glivicami varuje čebulni olupek: 250 gramov prelijte s petimi litri vode, pustite deset dni, precedite in tekočino z vodo razredčite v razmerju 1: 10. S pripravkom poškropite zelenjavo, ki jo napadajo glivice, plesni ter uši ali to enkrat na teden počnite preventivno.

Varuje in nahrani

Še eno živilo, ki varuje pred boleznimi rastlin in jih hkrati nahrani, je mleko. Večinoma se uporablja kot naravna zaščita pred glivičnimi boleznimi, za katere so dovzetni paradižniki, paprika, kumare, jajčevci, bučke in druge plodovke. Mleko in vodo zmešajte v razmerju 1: 10. Za boljši učinek dodajte žličko sode bikarbone. Tekočino prelijte v plastenko z razpršilom in z njo poškropite rastline.

Mleko je naravna zaščita pred glivičnimi boleznimi.

Za spodbujanje rasti in boljšo odpornost pomaga kamilica, ki varuje pred glivičnimi okužbami. Veliko žlico suhih cvetov kamilice prelijte z litrom vroče vode, pokrijte in počakajte dve uri. Precedite in s pripravkom enkrat na teden za preventivo in dvakrat za kurativo poškropite rastline.