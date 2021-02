Takšen je ultimativni batmobile

Čeprav filmski Batmani v podobi Christiana Bala pod režisersko taktirko Christopherja Nolana veljajo za sodobno klasiko, pa ljubitelji DC-jevih stripov prisegajo na filmski batmobile iz leta 1989, ko je človeka netopirja igral Michael Keaton, režija pa je bila v rokah rahlo čudaškega Tima Burtona. In ultimativni batmobile s turbinskim motorjem je na voljo tudi v legokockasti obliki, videti pa je naravnost fantastično.



Batmanov avto je sestavljen iz 3306 kock, pri čemer niso pozabili na ukrivljeno vetrobransko steklo, premično streho, strojnice in kljuke, priložili pa so tudi figurice Batmana, njegove prijateljice Vicky Vale, ki jo je pred več kot tremi desetletji odigrala Kim Basinger, in Jokerja v vijoličasti obleki, ki ga je imenitno udejstvoval legendarni Jack Nicholson.

Za Legov set 76139, ki meri 60 krat 22 krat 12 centimetrov, je treba odšteti konkretnih 250 evrov, pri čemer pa ni odveč poudariti, da je marsikje po Evropi že razprodan.



Sodeč po podatkih na spletni strani uradne Legove trgovine pri nas brick.si, smo Slovenci pravi srečneži, saj ga dostavijo v dveh dnevih od naročila.

