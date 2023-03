Takoj vrzite te stvari iz hiše: privabljajo revščino in dolgove

Po feng šuju bi morali imeti v hiši stvari, ki privabljajo dobro počutje in srečo ter omogočajo kroženje pozitivne energije. Vendar pa je v mnogih domovih peščica stvari, ki blokirajo energijo. Katere so te in zakaj se jih moramo takoj znebiti?

Nered in umazanija

Če je vaš dom poln umazanije in nepotrebnih stvari, to po feng šuju privablja finančne težave. Nered lahko povzroči finančne blokade in onemogoči plačevanje dolgov, saj je energija ujeta. Po feng šuju na primer umazani hladilnik prinaša dolgove, ki jih ne boste mogli izterjati, umazana pečica pa finančne težave.

Kaktus

Kaktus je verjetno ena najbolj priljubljenih sobnih rastlin. Ni zahtevna in zna lepo okrasiti dom. A strokovnjaki za feng šuj svetujejo, da v hiši ne sme biti nobene rastline s trni, izjema so le vrtnice.

Suho cvetje

To se nanaša na uvelo cvetje, pa tudi na aranžmaje iz suhega cvetja. Vastu Shastra, hindujska veda o arhitekturi, pravi, da v svojem domu za nobeno ceno ne smete imeti suhega cvetja.

Polomljena ura

Strokovnjaki za feng šuj poudarjajo, da nič v hiši ne sme biti odkrušeno ali polomljeno, sploh pa ne ure, saj je polomljena ura kazalnik slabih dogodkov v prihodnosti.

Prazni gugalnik

Starodavno verovanje pravi, da je prazen gugalnik odkrito vabilo zlim duhovom, da se vanj naselijo in zakuhajo neprilike.

Stari koledar

Po feng šuju velja, da bo stari koledar v naše življenje prinesel smolo.