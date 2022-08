Tako v resnici zgleda oddajanje stanovanja prek Airbnb v Ljubljani (resnična zgodba Slovenke)

Znašla se je na cesti, sicer z odprtim s.p.-jem, a v času ekonomske krize po letu 2008 v njeni branži ni bilo moč najti zaposlitev oziroma kakšen projekt. In ko ga je našla, ji naročniki niso plačali. Nobene kontrole, nobenega zagotovila. A banka ne čaka. Čaka tri mesece, potem vzame.

Prvi korak, ki ga je naredila, je bila prošnja za moratorij. Odobrena, na srečo, kar je pomenilo zamrznitev kredita za šest mesecev. Seveda so se potem pogoji spremenili, a ko je edina rešitev, razen prodaje stanovanja, takšna, jo človek sprejme.

»Vsi so me svarili, vsi znanci in prijatelji naj bom previdna, naj raje stanovanje prodam. In sem pomislila tudi na to možnost, povprašala naokoli in bi zanj dobila skoraj polovico manj. Ko je kriza, je kriza.

Prijateljica mi je prijazno ponudila delo v svojem podjetju, pomoč, dokler ne splavam. Odselila sem se na obalo in začela delati v novi branži, kar moje življenje popolnoma obrnilo na glavo. A bila sem zadovoljna,« pove sogovornica Nastja iz Ljubljane.