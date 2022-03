Tako se znebite zasušenih madežev na spodnji strani ponve

Ne glede na to, ali posodo pomivate ročno ali v pomivalnem stroju, na spodnji strani loncev in ponev ostajajo zasušeni in zažgani temni madeži, ki kazijo njihovo podobo. Zdi se, da glede tega ne moremo ukreniti nič in navadno se po nekem času uporabe z njimi pač sprijaznimo. A v resnici obstaja tehnika čiščenja, ki nam bo pomagala, da se tega znebimo.

Več na Odprti kuhinji.