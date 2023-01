Tako se znebimo navlake (FOTO)

Januar mnogi radi izkoristijo za pospravljanje in čiščenje, zamenjavo starih stvari za nove, ki so jih morda dobili kot novoletno darilo. Pa seveda zato, da novo leto začnemo »na sveže«.

Polomljene kuhalnice, lopatke in jedilni pribor spadajo v smeti. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Da je januarsko pospravljanje dobrodošlo, se strinjajo tudi psihologi. Prvi mesec v letu namreč velja za najbolj turobnega, prostori, polni navlake, pa slabo počutje običajno še poslabšajo. Da pa se pospravljanje ne bi zdelo prevelik zalogaj, to se še posebej rado zgodi, če smo z njim več mesecev odlašali, strokovnjaki svetujejo, da se ga lotimo postopoma.

Nekateri radi začnejo z največjim prostorom ali tistim, v katerem jih čaka največ dela, saj se bodo tako vsa nadaljnja opravila zdela lažja. Nasprotno lahko drugim to pobere motivacijo in energijo za nadaljnja opravila, tem bo lažje začeti z manjšim prostorom. Oba načina sta pravilna, pravijo psihologi, najpomembneje je, da vsak najde tistega, ki mu najbolj ustreza, ki ga bo motiviral, namesto da bi mu delo priskutil.

Poslovimo se od polomljenih, nedelujočih in odsluženih reči, poškodovanih oblačil, obutve in dodatkov.

Če ste med tistimi, ki razne drobnarije tlačijo v predale in omare, namesto da bi jih sproti zavrgli, odslužene predmete pa hranite za vsak slučaj, je zdaj čas, da se jih znebite. Papirje z osebnimi in drugimi občutljivimi podatki je najbolje razrezati v za to namenjenih napravah, če jih nimamo, pa vse natrgamo v večjo posodo, prelijemo z vodo in nekaj časa namakamo. Ko se papir povsem zmehča, ga zmečkamo v kroglo in odvržemo v zabojnik za papir. Nekaj črnila bo odnesla voda, preostanek pa bo postal nečitljiv, ko bomo različne koščke z vodo zlepili skupaj.

Pregledamo hladilnik, zamrzovalno skrinjo in shrambo ter zavržemo živila, ki jim je pretekel rok uporabe. Da se to ne bi prepogosto dogajalo, poskrbimo, da živila, ki jih imamo že nekaj časa, vedno postavimo pred tista, ki smo jih ravno kupili in imajo daljši rok uporabe, zato jih lahko porabimo pozneje.

Pregledamo tudi kozmetiko, ki ji poteče rok uporabe, ter zavržemo vse, kar smo pred davnimi meseci odprli in nehali uporabljati. Na kremah, losjonih, ličilih in drugih proizvodih je običajno napisano, koliko časa po odprtju so še uporabni, kar je priporočljivo upoštevati, da se izognemo alergijam in podobnim nevšečnostim.

Pregledamo tudi druge omare in predale ter se končno poslovimo od polomljenih, nedelujočih in odsluženih reči, poškodovanih oblačil, obutve in dodatkov, ki jih ni več mogoče popraviti, in podobno. Pogosto se zgodi, da katere reči dlje ne uporabljamo, a je kljub temu ne želimo zavreči, češ da nam bo nekoč prišla prav.

V tem primeru tisti, ki se s čiščenjem ukvarjajo profesionalno, svetujejo, da to stvar najprej spravimo v kakšno omaro, klet, garažo, da jo bomo lahko, če se pojavi potreba, prinesli nazaj. Počakamo pol leta, lahko tudi leto, in če je v tem času nismo uporabili ali pogrešili, je čas, da se od nje trajno poslovimo.

Dokumente z osebnimi in drugimi občutljivimi podatki uničimo. FOTO: Martin Poole/Getty Images