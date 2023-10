Tako se pravilno zloži posoda v pomivalni stroj

Pred leti je veliko navdušenja in smeha požel moški, ki je čivknil, da bi se rad zahvalil ženi, ki ga je naučila, kako pravilno postaviti karton mleka v hladilnik. »Dokler se nisem poročil, nisem vedel, da sem vse življenje dajal mleko v hladilnik na napačen način. Hvala, žena, da si me naučila, kako je prav,« je malo za šalo, malo zares zapisal anonimnež.

Res da se pri pospravljanju in drugih gospodinjskih opravilih pogosto držimo privzgojenih pravil, naj bodo smiselna ali ne, svoje naredijo tudi kaprice, pri nekaterih pa dejansko obstaja način, ki je bolj pravilen oziroma učinkovit.

Eden takšnih je zlaganje posode v pralni stroj. Tudi pri tem ima skorajda vsak svoj sistem, za katerega je prepričan, da je najbolj učinkovit, a da bi posoda iz stroja resnično prišla čista in svetleča, za pranje pa bi porabili čim manj vode in detergenta, je najbolje upoštevati nasvete strokovnjakov.

Ne obrnemo vse posode v isto smer. FOTO: Getty Images

Ostrih nožev, litoželezne posode, lesenih in občutljivih kosov nikoli ne pomivamo strojno.

Prepoln stroj posode

Ti svetujejo, da na zgornji del zložimo kozarce in skodelice, seveda obrnjene na glavo, tiste, ki imajo nekoliko vbočeno dno, pa postavimo nekoliko pod kotom, da se v jamici ne bo nabirala voda. Zgornji del je namenjen tudi vsem plastičnim izdelkom, spodnji je zanje prevroč in se lahko zvijejo. Lopatke, kuhalnice in druge pripomočke položimo na zgornji del in se prepričamo, da ne bodo padle skozi rešetke. Zgornja košara je prav tako namenjena manjšim krožničkom, denimo tistim za kavne skodelice.

Spodnji del je rezerviran za krožnike, večje skodelice in sklede ter ponve in posode. Največje kose postavimo ob stran, sicer bodo blokirale vodne curke, ki tako ne bodo dosegli drugih kosov. Prav tako jih ne zlagamo čisto ob vrata stroja, saj lahko blokirajo vratca prostora, kamor vlijemo detergent oziroma položimo tableto. Ko v pomivalni stroj zlagamo posodo in pribor, je treba paziti tudi, da ga ne napolnimo preveč.

Skodelice, kozarci in krožnički spadajo v zgornjo košaro. FOTO: Getty Images

To običajno počnemo v želji, da bi zmanjšali porabo vode, a prepoln stroj posode ne bo pomil dovolj dobro in postopek bo treba ponoviti, tako pa bomo porabili le še več vode, elektrike, detergenta in časa. Da bi stroj posodo čim bolj učinkovito pomil, je pomembno tudi, da ne obrnemo vseh kosov v isto smer, ampak tako, da so umazane površine obrnjene proti vodnim curkom, torej proti sredini stroja. Krožnike na levi strani tako postavimo z umazano stranjo obrnjeno desno, tisti na desni pa naj bodo obrnjeni levo.

Ne smemo pomivati

Veliko se razpravlja tudi o tem, ali je treba posodo, preden jo zložimo v stroj, sprati ali ne. Nekateri so prepričani, da ne, saj da na ta način po nepotrebnem zapravljamo vodo, spet drugi menijo, da je posoda veliko bolj čista, če jo prej dobro sperejo. Strokovnjaki medtem pravijo, da je s posode nujno odstraniti ostanke hrane, še posebno večje, če imamo stroj, ki je bil izdelan v zadnjih desetih letih, pa predhodno izpiranje ni potrebno. To storimo le, če stroja še nekaj časa ne bomo vklopili, v tem času pa bi se hrana na posodi lahko močno zasušila.

Obstajajo pa tudi predmeti, ki jih nikoli ne smemo pomivati v stroju. To so posode iz litega železa, kar koli lesenega, posode in ponve s prevleko proti prijemanju, kristal in porcelan, ostri noži ter vse, za kar je že proizvajalec določil, da ne sme v pomivalni stroj.