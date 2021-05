Tako preprečite rošenje kopalniških ogledal

Tekočina na osnovi kisa

polovico skodelice alkoholnega kisa

polovico skodelice vode

plastenko z razpršilom

krpo in mikrovlaken

Pena za britje

peno za britje

krpo iz mikrovlaken ali papirnato brisačko

Šampon ali detergent za pomivanje posode

nekaj kapljic detergenta ali šampona

krpo iz mikrovlaken

Krompir

Med prhanjem ali kopanjem se kopalniška ogledala zarosijo, zato v vašem potem, ko stopite iz kadi ali kabine za prhanje ne morete videti svoje podobe. Vsaj ne, dokler se ne posuši ali ogledala ne obrišete.Z uporabnimi triki pa lahko nadležno rošenje preprečite. Poglejte nekaj takšnih, ki vam bodo pri tem v veliko pomoč.V plastenko zlijte vodo in kis, pretresite, poškropite ogledalo in ga obrišite s krpo.Malo pene nanesite na krpo ali brisačko in jo razmažite po celem ogledalu. Ne pretiravajte s količino. Pena bo na površini ustvarila filter, ki bo preprečil kopičenje vlage in s tem rošenje.Delujeta enako kot pena za britje.Na krpo kanite nekaj kapljic izbranega pripomočka in ga razmažite po celi površini.Malce neobičajen trik pa vendar, pomaga tudi surov krompir.Polovico krompirja. Z njo premažite celo ogledalo in ga po potrebi obrišite s krpo.