Tako pravilno pogasimo žar

To poletje nam je namenilo lepo število sončnih dni in mnogi smo poletne vikende izrabili za prijeten piknik na vrtu. Žar seveda ne sme manjkati, a poleg dobrih jedi in povabljene družbe, ki sodijo zraven, je treba poznati tudi nekaj pravil, kako piknik izpeljati. Največ nevšečnosti se lahko zgodi prav pri uporabi žara, zato moramo biti pri ravnanju z njim nadvse previdni. Posebno pozornost pa velja nameniti njegovemu gašenju.

