Tako poskrbite, da bodo brisače po pranju prijetno puhaste

Želimo si, da bi bile brisače vedno čiste in za zmeraj tako mehke kot prvi dan, ko smo jih prinesli domov iz trgovine. Temu seveda ponavadi ni tako, saj že po nekaj pranjih postanejo hrapave in trde. Uporaba mehčalca pri pranju brisač namreč ni priporočljiva, saj se tako slabše posušijo in so manj vpojne, ko si z njimi želimo obrisati svoje telo. A na srečo to še ne pomeni, da se moramo s trdimi brisačami sprijazniti.

Več na deloindom.si.