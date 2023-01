Tako naučite kužka, da vas med obroki ne bo prosil za hrano

Gotovo veste, da psi kaj hitro ugotovijo, kje sta kuhinja in jedilnica, ne glede na to, v čigav dom so povabljeni. Še posebno ponižni so takrat, ko si želijo, da bi z njimi podelili hrano, ki jo uživamo sami. Večina kinologov je mnenja, da psom s hranjenjem z mize ne delamo nobene usluge, zato je njihovo moledovanje za naše grižljaje treba zatreti. A kako se tega lotiti?

