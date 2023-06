Tako na dvorišču s tlakov odstranite mastne madeže

Betonske oziroma tlakovane površine so izjemno trpežne in vzdržljive, ravno zaradi njihove praktičnosti pa se pogosto odločamo zanje, ko urejamo okolico svoje hiše. A na betonskih površinah pogosto opazimo sledi maščobe oziroma motornega olja, ki kaplja z avtomobilov. Madeži so še posebej pogosti na dvoriščih, parkiriščih in garažah ter nikakor niso preprost izziv za čiščenje. A na srečo obstajajo učinkoviti načini, kako se znebiti teh nadležnih lis na betonu.

