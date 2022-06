Tako lahko zaščitite gredice

Zdi se, da smo se komaj razveselili maja in presajanja sadik na prosto, pa je za ovinkom že junij. Dobra novica za zamudnike je, da je v začetku junija še vedno čas, da vrtiček zapolnimo z sadikami, ki smo jih lahko sadili od sredine maja dalje, torej papriko, feferoni, čiliji, paradižnikom, bučami in bučkami, melonami, lubenicami in kumarami.

Zastirka ima več funkcij. FOTO: Zlikovec/Getty Images

Zdaj je tudi čas za setev in sajenje mnogo vrst solatnic, denimo endivije, radiča in poletne sorte, kot so ljubljanska ledenka, leda, dalmatinska ledenka, romanska zelena in rdeča solata, pa sort unicum, great lakes, canasta in gentilina. Junija je čas za setev ali sajenje sadik pak-choia, kolerabe, repe, korenja, rdeče pese, cvetače in brokolija. Tisti, ki so pohiteli s setvijo ali imajo na razpolago toplo gredo, se bodo junija že razveselili graha, boba, mlade čebule, zgodnjega zelja in zgodnjega krompirja. Ne pozabimo prazne gredice zapolniti z novimi rastlinami, sicer jih bo prerasel plevel.

Preprečimo izgubo vlage

Med najpomembnejšimi junijskimi vrtnimi opravili sta vzdrževanje vlažnih tal in odstranjevanje plevela. Ker nam dolgoročne napovedi za letošnje poletje napovedujejo nadpovprečno vroče in suho vreme z občasnimi močnimi plohami in nevihtami, je dobro zaščititi vrt pred deročo vodo, to še posebno velja za vrtičke na klančinah, sušo in točo.

Najbolj enostavna je zaščita pred prevelikim izhlapevanjem vode iz tal, saj jih je treba le pokriti z zastirko, najbolje slamo, ki je svetlejše barve in zato se tla pod njo ne bodo pretirano segrevala. Kot smo že večkrat pisali, je zastirka tudi odličen zatiralec plevela, saj bo pod njo uspeval veliko slabše in počasneje, slamnate ne marajo niti polži, saj jih pri plazenju čeznjo bode. Zastirka tla okrog rastlin varuje tudi pred nalivi in težkimi dežnimi kapljami, posledično bo naliv odnesel manj prsti.

V začetku poletja skrbimo, da so tla dovolj vlažna, ter redno odstranjujemo plevel.

Na območjih, kjer so poleti pogosti močni nalivi, je sicer priporočljivo vrtiček postaviti na ravno površino, na strmih klancih pa narediti terase, a za to bo čas, ko bomo gredice izpraznili. Do takrat škodo omilimo z zastirko in predori, ki jih namestimo čez gredico, pazimo le, da jih prekrijemo za lahkim materialom, pod katerim ne bo prevroče in bo prepuščal del dežnih kapelj.

Mreža za točo

Tovrstni predori rastline ščitijo tudi pred točo, na ogrodje v tem primeru namestimo dovolj gosto mrežo, če v hladnejših mesecih zamenjamo lahko pregrinjalo s polietilenskim, pa dobimo toplo gredo. Ogrodje lahko izdelamo sami, in sicer iz debelejših in upogljivih vej, ki naj bodo dovolj dolge, da jih bomo upognili čez rastline in na vsaki strani zapičili v zemljo. Na bolj vetrovnih območjih je sicer priporočljivo kupiti konstrukcijo oziroma loke iz trdnejših materialov.

V začetku junija je še čas, da vrtiček zapolnimo s sadikami, ki smo jih lahko sadili od sredine maja dalje.

Za zaščito pred točo obstajajo posebne mreže, ki jih napeljemo čez posamezne gredice, celoten vrt ali sadovnjak, pomagamo pa si lahko tudi z običajnimi mrežami, da so le dovolj gosto pletene. Pri nameščanju mrež proti toči je treba upoštevati predvsem težo ledenih kroglic, saj se bo mreža pod njo upognila. Zato je treba paziti, da se ne bo upognila tako daleč k tlom, da bi zlomila kakšno rastlino.